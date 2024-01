Jäämurdja Eva-316 rike sai parandatud

Kaarjärv kirjeldas neljapäeva ennelõunal ERR-ile, et Soomest tulnud remondimehed on laeval, kuna süsteem, mis tõrkuma hakkas, on nende poolt peale pandud. Eva-316 saadi töökorda neljapäeva lõuna paiku.

Sama konnektoriprobleemi on Kaarjärve sõnul laeval ka varem olnud. "Kuna laev on niisugune tehniline asi, siis seal ikka juhtub, et mõni asi ütleb üles vahetevahel."

Jäämurdjat on praegu Eestis vaja. Kaarjärve sõnul läks üks laev kolmapäeva õhtul Pärnu sadamast välja, suutis kuidagimoodi viis miili minna, aga praegu seisab ja ootab. Töökorda saades pidi Eva kohe talle appi minema. Praegu on sadamasse tulemas üks laev, mis peaks reede õhtupoole kohale jõudma.

"Minu soovitus on mitte jäässe minna, sest jää paksus on kuskil varsti 25 cm ja tuul on tugev. Tuul küll ei tekita jääd ja jää praegu ei liigu, kuna ta on kaldast kaldasse kinni. Praegu sellist ohtu ei ole," ütles Kaarjärv.