Euroala inflatsioon tõusis detsembris 2,9 protsendile

Eestis tõusid hinnad detsembris 2022. aasta sama kuuga võrreldes 4,3 protsenti.

Tegemist on esimese korraga seitsme kuu jooksul, kui inflatsioon euroalal kiirenes võrreldes eelmise kuuga. Veel novembris oli inflatsiooninäitajaks 2,4 protsenti.

Siiski on detsembrikuu tõus pisut madalam kui Reutersi küsitletud analüütikute ennustatud kolmeprotsendiline näitaja.

Eriti mõjutas inflatsiooni energiakandjate hindade tõus, mida saab seostada aasta tagasi kehtinud, kuid nüüdseks suuresti vähendatud või lausa kaotatud energiahüvitistega kodutarbijatele.

Nii tõusid energiakandjate hinnad Saksamaal detsembris aastaga 4,1 protsenti, kuigi veel novembris olid energiahinnad aasta tagusega võrreldes 4,5 protsenti madalamad. Saksamaa föderaalne statistikaamet Destatis seletab muutust energiahüvitise maksmise lõpetamisega.

Euroalasse kuulub 20 Euroopa Liidu riiki, mis kasutavad eurot. Inflatsiooni kiirenemine jahutas investorite lootust, et Euroopa Keskpank (ECB) asub lähikuudel inflatsioonimäärasid langetama.

ECB eesmärk on inflatsiooni vähendamine püsivalt kahe protsendini aastas.

Järgmine ECB juhatuse koosolek toimub 25. jaanuaril ning eeldatakse, et keskpank jätab intressimäärad senisele tasemele. Praegu on Euroopa Keskpanga hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 4 protsenti, mis on kõrgeim tase keskpanga ajaloos ehk alates euro kasutuselevõtust.