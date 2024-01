Grupp Soome muusikuid nõuab Ylelt Eurovisiooni boikoteerimist

Grupp Soome muusikatööstuse professionaale nõuab värskes petitsioonis, et Soome rahvusringhääling Yle survestaks Euroopa Ringhäälingute Liitu (EBU) Iisraeli Eurovisioonist väljajätmiseks.

Samuti leiavad allakirjutanud, et Yleisradio peaks Eurovisiooni boikoteerima, kui Iisrael lauluvõistlusel osaleb. Petitsioonis väidavad allakirjutanud, et Iisraeli osalemine Eurovisioonil on vastuolus nende väärtustega.

Oma sotsiaalmeediakontodel on üleskutset jaganud Soome artistid Iisa, Paleface, Lxandra ja Vesta.

"Praegu on olukord Gazas täiesti jätkusuutmatu. Iisraeli inimõiguste rikkumised on kestnud aastaid ja eskaleerunud nii kaugele, et riigi osalemine Eurovisioonil ei tundu mõistlik," vahendab kitarrist Timo Kämäräineni sõnu väljaanne Helsingin Sanomat (HS).

Kämäräineni arvates oleks Iisraeli osalemine Eurovisioonil vastuolus väärtustega, mida lauluvõistlus esindab, sest Iisrael ei esindavat inimõigusi Euroopa tasandil.

Pöördumise ja allkirjade kogumise käivitas muusikatööstuse tegijatest koosnev algatusrühm.

"Arvasime, et meie, muusikatööstuse professionaalid, peaksime Ylele ise ütlema, mida meie arvates muusika nimel teha saab ja mida mitte," ütleb algatusrühma kuuluv vabakutseline muusik Lukas Korpelainen.

Korpelainen oli 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel roheliste kandidaat.

Reede pärastlõunal oli petitsioonile alla kirjutanud üle 1200 inimese ning algatajad plaanivad selle Ylele üle anda jaanuari keskpaigas.

Petitsioonile allakirjutanud võrdlevad Iisraeli sõda Hamasi vastu Venemaa sõjaga Ukraina vastu ning viitavad 2022. aastal tehtud otsusele keelata Venemaal Eurovisioonil osaleda.

Yle loomingulise sisu ja meedia juht Ville Vilén on varem HS-ile öelnud, et Venemaad ja Iisraeli ei saa omavahel võrrelda.