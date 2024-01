Lätis tõusid alampalk ning ka pedagoogide ja tervishoiutöötajate töötasu

Lätlased ise peavad olulisimaks muudatusi julgeoleku ja sisekaitse valdkonnas. 1. septembrist on keskkoolides kohustuslik riigikaitseõpe ja kõigis omavalitsustes peaks olema oma munitsipaalpolitsei, seda on võimalik luua ka naabritega kahasse.

Riigi kaitseteenistuse läbimiseks on lisavõimalusi – viis aastat maakaitses, täites igal aastal kindlas mahus teenistusülesandeid või läbida viie aasta jooksul reservväelase programm kas militaarõpet pakkuvas haridusasutuses või kaitsejõudude üksuses.

Alampalk tõuseb tänavu 80 euro võrra, jõudes 700 euroni kuus. Samas kerkib pensioniiga 64 aasta ja üheksa kuuni.

Arstide alampalk tõuseb 174 eurot. Pedagoogide miinimumtöötasu on alanud aastast 12 protsenti suurem, lasteaiatöötajad hakkavad aga saama koguni 23 protsenti enam, et nende alampalk võrdsustuks teiste haridusasutuste pedagoogide tasuga – see on 1526 eurot 40-tunnise nädalakoormuse eest.

"Kutsun omavalitsusjuhte jaotama raha õiglaselt, hinnates nii koolivõrku kui ka õpetamise taset," ütles Läti haridus- ja teadusminister Anda Ćakša.

Väikefirmad saavad ühe maksumäära – 25 protsenti, seni tuli 25 000 eurot aastas ületava käibe eest tasuda 40 protsenti maksu.

Aprillist ei tohi enam Lätis liikluses osaleda registreerimata elektriliste tõukeratastega. Jurmalasse sissesõit muutub veebruarist tasuliseks kogu aasta vältel.

Krediidiasutused peavad maksma 20 protsenti tulumaksu maksustamiseelsest kasumist. Hüpoteeklaenude omanikud, kelle jääk jääb alla 250 000 euro, saavad 30 protsenti intressikompensatsiooni.

Gaasi jaotusvõrgu tariif tõuseb, kuid elektritariifi tõusu ei tohiks enamik majapidamisi tunda, sest riik asub neid toetama.

"Meil pole praegu eelarvedefitsiit nii suur, et meil poleks sellega asjad korras," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Ja hea uudis on ka eestlaste jaoks, kes tihti Lätis käivad – veebruarist peaks Läti apteekidest saama vajaliku rohu kätte Eestis väljastatud e-retseptiga, ja vastupidi.