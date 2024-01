Brüssel kiitis heaks Berliini riigiabi Northvolti akutehasele

Northvolt teatas varem, et võib oma järgmise tehase asukohaks valida Saksamaa asemel USA. Northvolt tahtis toona, et riigid toetaks rohkem tehaste rajamist Euroopasse.

Saksamaa valitsus lubaski detsembris tehase ehitamist rahastada, kuid vajas selleks ka Euroopa Komisjoni heakskiitu. Esmaspäeval luba antigi ning sellest saab esimene sarnane toetus, mille eesmärgiks on suurendada Euroopa konkurentsivõimet kliimasõbralike tehnoloogiate valdkonnas.

EL kardab, et firmad kolivad USA-sse, et kasutada ära sealseid subsiidiume. Seetõttu käivitas Brüssel uue mehhanismi, mis võimaldab firmadel küsida valitsustelt rohkem raha, kui neile on mujal pakutud suuremaid subsiidiume.

Ka USA üritab arendada riigi rohetööstust. Joe Biden kuulutas juba 2022. aastal välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA). Selle raames investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse 370 miljardit dollarit.