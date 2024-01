Roheliste erakonna endine juht liitub sotsiaaldemokraatidega

"Sotsiaaldemokraadid on Tallinnas teinud tublit tööd keskkonna- ja kliimaeesmärkide kaitsmisel. Ja seetõttu usun, et mul on uues meeskonnas hea võimalus neid huve edasi arendada," põhjendas Tõugu Delfile.

Tema hinnangul saab ta Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas enda nägemusi tõhusamalt ellu viia.

"Austan tohutult roheliste erakonna väärtusi. Tegemist on ikkagi mu esimese ja pikaaegse erakonnaga, kuid pärast hoolikat kaalumist usun, et oma nägemust paremast ühiskonnast saan sotsiaaldemokraatide platvormil tõhusamalt ellu viia," tunnistas ta.

Vaid loetud päevad enne sotsiaaldemokraatidega liitumist sai Tõugust Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimanõunik.

Tallinna võimuliitu kuuluvad sotsiaaldemokraadid ühes Keskerakonnaga.

Aastatel 2022–2023 oli Tõugu erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht koos Marko Kaasikuga.