Norstat: aasta algus erakondade reitingutes muutusi ei toonud

Aastavahetusel on erakondade reitingud püsinud stabiilsed ja kindla liidrina jätkab Isamaa, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast iganädalasest küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,3 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,7 protsenti ja Reformierakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, teatas Norstat kolmapäeval.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (15 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (10,9 protsenti) ning Eesti 200 (6 protsenti).

Eelmise aasta lõpus erakondade toetusprotsendid stabiliseerusid ning uue aasta esimene nädal pole neis samuti märkimisväärseid muutusi kaasa toonud. EKRE toetus on siiski eelmise nädalaga võrreldes 0,7 protsendipunkti võrra kahanenud ja Reformierakonnal 0,6 punkti võrra kasvanud. Teiste erakondade toetusnumbrite muutus on veel väiksem, Isamaa reiting on jäänud eelmise nädalaga võrreldes samaks.

Kõige populaarseima erakonnana alustab aastat Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva EKRE ees on 6,6 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 2,3 protsendipunkti kaugusele.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 34,3 protsenti ning opositsioonierakondi 61 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 04.12-08.12, 11.12-18.12, 18.12-22.12 ja 02.01-08.01 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,58 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,85 protsenti.