Läti Raadio töötajad väljendasid oma vastuseisu avalik-õigusliku meedia ühinemisele avalikus kirjas, mille saadeti Avalik-Õigusliku Elektroonilise Meedia Järelevalvenõukogule (SEPLP). Nõukogu eitas raadiotöötajate väiteid rahastuse vähenemise kohta ning rõhutas, et lõpliku otsuse avalik-õigusliku meedia ühinemiseks langetab Läti parlament, vahendab LSM.

Läti Raadio töötajate ametiühingu esindaja Eduards Lininši sõnul läheks lõviosa uue ühendatud meediaasutuse rahastusest Läti Televisioonile, sest vana telemaja vajab remonti või koguni uuega asendamist.

Samuti väidab Lininš, et ühinemine seisneks kõigest raadio lisamises televisiooni juurde.

"Seda vaadeldakse, vähemalt osaliselt, Läti Raadio allaneelamisena Läti Televisiooni poolt. Olles rahaliselt väiksem element, meelitades vähem avalikku tähelepanu, omades väiksemat võimalikku mõju, teeb see meid ärevaks," seletas Lininš.

Raadio töötajate ametiühingu kirjale on lisatud ka töötajate seas tehtud küsitlus, mille järgi ei toeta avalik-õiguliku meedia ühinemist 84 protsenti töötajatest, samuti ei usu tervelt 91 protsenti töötajatest, et ühinenud meediaorganisatsioonile tagatakse piisava rahastuse.

SEPLP eitab kirjas seisvaid väiteid ning nõukogu esimees Jānis Siksnis oli üllatunud, et niivõrd paljud Läti Raadio töötajad on vastu ühinemisele Läti Televisiooniga.

Siksnise sõnul suureneb ühise meediaasutuse rahastus 40 kuni 60 miljoni euro võrra kolme aasta peale.

"Üldiselt on rahastuse jaotus alati olnud 2/3 televisioonile ja 1/3 raadiole. See ei muutu tervikuna. Me oleme seda korduvalt öelnud," ütles Siksnis.

Ametiühingut esindava Lininši sõnul pole aga mingeid garantiisid, et lubatud rahastus tuleb.

"Me teame, et konkreetseid rahastusmehhanisme pole, kuid ühinemine on juba tulemas. Nii oli ka 10 aastat tagasi, kui selgus, et ühinemise elluviimiseks polnud riigieelarves raha," ütles Lininš.

SEPLP ja Läti Seimi (parlamendi) inimõiguste komisjoni juhi Leila Rasima sõnul on raadiotöötajate hirmud alusetud.

Valitsusse kuuluvat Progressiivide parteid esindav Rasima väidab, et Läti raadio saab ühinemisest rohkemgi kasu kui Läti Televisioon.

Läti Raadio juhatus teatas teisipäeval, et töötajate muresid tuleb kuulata. Samas toetab juhatus ühinemist Läti Televisiooniga, eeldusel, et see toimub läbipaistvalt.