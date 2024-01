Kõlvart: olin valmis Ratase europarlamenti pääsemiseks ka ise kandideerima

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Jüri Ratasel oli võimalus kandideerida Euroopa Parlamenti Keskerakonna esinumbrina ja kindlustamaks Ratase valituks osutumine oli Kõlvart valmis ka ise kandideerima.

"Tal (Ratasel - toim) oli võimalik esinumbrina kandideerida. Aga oli soov, et 100 protsenti oleks koht tagatud. Ja seetõttu ka mina olin valmis kandideerima ning Yana (Toom - toim) oli valmis selleks, et tema ei saa sisse," rääkis Kõlvart esmaspäeval Delfile antud intervjuus.

Sisuliselt tähendas see kokkulepe, et Kõlvart oleks aidanud Keskerakonnale ühe mandaadi tuua ning samas oleks ta võtnud ära Toomi hääli, mis suure tõenäosusega oleks taganud Ratase valituks osutumise.

Kõlvart lisas, et ta oli sellise kokkuleppega nõus ja jõudis sellest ka Toomiga rääkida, kes oli sellega nõus, et erakonnas rahu säilitada.

"Mis aga järgnes pärast – oli väga ebakorrektne konkurents erakonna sees. Nüüd ütleb ta (Ratas - toim), et ta ei kandideeri koos Yana Toomiga. Muidugi ei kandideeri, ta kandideerib ühe teise erakonna sees."

Kõlvart ütles ka, et tema hinnangul toetab Yana Toom Ukrainat ja et seda kinnitab ka tema tegevus Euroopa Parlamendis.

Riigikogu aseesimees ja endine Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles 29. detsembril ERR-ile, et eurosaadik Yana Toomi käitumine Kremli-meelseid aktiviste kohtus kaitstes kahjustab nii Keskerakonna kui ka Eesti mainet. Ratase sõnul ei peaks Toom ka Keskerakonna nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerima.

"Seda otsustab erakonna juhatus ja volikogu, aga ma arvan, et sellise suhtumisega, nagu tänases sõjaolukorras, kus agressor igapäevaselt pommitab, tapab Ukrainas inimesi ja siis minna toetama selle mõttelaadiga inimest oma

isiklikest vahenditest, ma ei näe, et see oleks Keskerakonna jaoks õige,

kui sellised inimesed kandideeriks," ütles Ratas.