Jüri Ratas jättis oma parteilise tuleviku suhtes otsad lahtiseks

Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas kinnitas "Terevisioonis", et praegu, vahetult pärast hulga tuntud erakonnakaaslaste lahkumist teistesse parteidesse näeb ta ennast endiselt Keskerakonna liikmena, ent on võtnud aja järele mõelda, kuidas edasi minna.

Ratas nõustus saatejuhi tõdemusega, et Keskerakonnal on pärast juhivahetust ja paljude liikmete lahkumist oht muutuda vene vähemuse parteiks ja mitte ainult venekeelse valija peamiseks väljundiks, vaid ka väga pealinnakeskseks. Ratas meenutas, et Keskerakond on oma loomisest saadik olnud Eesti poliitikas väga suur mängija, mitte niši- või mõne üksiku omavalitsuse partei.

Sestap soovib Ratas lähinädalatel teiste erakonnakaaslastega arutleda ja mõtiskleda, kas Keskerakonnal on võimalik Eesti poliitikas edaspidi kaasa rääkida või mitte.

Küsimusele, kas Ratas näeks ennast eelmisel nädalal Keskerakonnast lahkunute eeskujul näiteks sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, vastas ta: "Ma näen ennast täna Keskerakonnas." Aga lisas samas, et ongi sellepärast aja võtnud, et erakonnakaaslastega suhelda ja arutada just erakonna perspektiivi ja nende usku, kas siit on võimalik edasi minna.

Eesti poliitikas soovib Ratas enda kinnitusel kindlasti jätkata. "See, et ma siin täna hommikul annan teile kolm veretilka, kus ma tegutsen nädala, kahe, kolme või ühe kuu pärast... Nagu te ise näete, sündmused arenevad väga kiiresti. Minu soov ei ole täna kohe startida siit Keskerakonnast kuhugi ära. Ma tunnen vastutust endise esimehena ja isiklikult on siit päris keeruline ära minna."

Oma praeguseks olulisimaks tööks nimetas ta tööd riigikogus. Rääkides Euroopa Parlamendi valimistest, mida Ratas nimetas üheks poliitika-aasta olulisemaks sündmuseks, ütles Ratas, et ei kujuta ette ennast Yana Toomiga ühes nimekirjas kandideerimas. "Seda kindlasti ei juhtu. Missuguseks saab Keskerakonna nimekiri juuni alguses toimuvatel valimistel on sellises turbulentses olukorras raske öelda," sõnas Ratas.

Ta põhjendas seda asjaoluga, et tema ja Toomi arusaamad eesti-vene teljel meelsuse küsimuses ei ühti. "Need on need küsimused, mis mulle ei sobi ja see muster aina kordub." Samas kinnitas ta, et Keskerakonna platvormilised positsioonid ei ole muutunud. Küsimus on selles, miks inimesed lähevad sealt ära. "Kui ma tööpäeva alustan, kas see usk, et see erakond kannab poliitikas edasi, kas ma suudan nende väärtuste eest seista Eesti ühiskonnas, aidata inimesi, on olemas, ja ma arvan, et paljudel inimestel on see usk kadunud."