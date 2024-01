Simson: apaatne Kõlvart kahjustab Keskerakonda

Kuue riigikogu liikme lahkumine Keskerakonnast on Mihhail Kõlvarti kui erakonna esimehe läbikukkumine, leiab kauaaegne keskerakondlane, praegune Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

"Kõlvart väitis, et teadis erakonnakaaslaste täna avalikustatud plaanidest juba nädalaid, kuid ometi ei teinud ta midagi, et veenda pikaajalisi erakonnakaaslasi jääma. Otse vastupidi, vaid üks vastamata telefonikõne aseesimees Jaak Aabile, kel oleks sel aastal täitunud 30 aastat Keskerakonnas, on pigem selge surve inimeste eemale peletamiseks," kirjutas 1995. aastast Keskerakonda kuuluv Simson sotsiaalmeedias.

Aastaid Keskerakonna eelmise juhi Jüri Ratase lähedaseks mõttekaaslaseks olnud Simson lisas, et erakonna esimees saab panustada meeletult aega ja veenmisjõudu, et erakond ei lõheneks.

"Seda tegi Jüri Ratas peale esimeheks saamist korduvalt ja tõhusalt. Kõlvart seevastu on apaatne ja sellisena kahjustab Keskerakonda."

"Loomulikult panevad viimased arengud tõsiselt mõtlema ka enda tulevikule Keskerakonnas."

Simson tõi ka välja, et tänane Keskerakonna juhatus - kaks Kõlvartit, Laats, Toots, Belobrovtsev ning peasekretär Anneli Ott tulevad kõik teistest erakondadest.

"Nende jaoks ei olnud Keskerakond esimene valik ning vahest seetõttu ei hooli nad Keskerakonna liikmetest, kelle lahkumine on väga märgiline."

Simson leidis, et Keskerakond on kaotanud sellise juhtimise all üle-eestiliselt tõsiseltvõetavuse.

"Ma olen korduvalt hoiatanud, et pealinnakeskne juhtimine tähendab marginaliseerumist. Nii on ka kahjuks minemas. Ning loomulikult panevad viimased arengud tõsiselt mõtlema ka enda tulevikule Keskerakonnas," tunnistas Simson, et võib ka ise olla peagi lahkujate seas.

Simsoni seisukohta kommenteeris ja vaidles talle vastu Keskerakonna aseesimees, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

"Kuue riigikogu liikme väljaastumine erakonnast ei ole Kõlvarti läbikukkumine: tegemist on Jüri meeskonnaga, kellest pooled said parlamenti asendusliikmetena mõnesaja häälega ja nüüd räägivad avameelselt "trammi vahetusest". Selle maailmavaade nimi on võimul olemine. Ootan pikisilmi järgmist usaldushääletust," märkis Toom.

Reedel teatasid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Tanel Kiik, Jaak Aab, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu erakonnast lahkumisest. Kiik, Aab, Hanimägi ja Karuse liituvad Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Eesmaa ja Sarapuu ühegi parteiga vähemalt esialgu liituda ei plaani.