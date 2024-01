Liikluskindlustuse juhtumeid oli mullu üle 34 000

LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on olukord liikluses jätkuvalt halb ja ei näita paranemise märke.

"Võrreldes eelneva aastaga on liikluskindlustuse juhtumite arv sama kõrgel tasemel, kogukahju suurenes aga kolme protsendi võrra. Keskmine Eesti liikluskahju on nüüd 2100 eurot," märkis Piirsalu.

Lisaks põhjustasid Eesti sõidukid 2600 liiklusõnnetust välismaal, mille kogukahju oli 11 miljonit eurot.

Kõigist liikluskindlustuse juhtumitest enim ehk 39 protsenti juhtus mullu parklates, kokku 13 500 juhtumit kogukahjuga 17 miljonit eurot. Parkimisõnnetuste arv on olnud kasvutrendis viimased kümme aastat.

2023. aastal kasvas kolme protsendi võrra kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel. Neid juhtumeid oli 3500 kogukahjuga 10 miljonit eurot.

Piirsalu märkis, et teeb murelikuks, et kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel on kasvanud. "Need liiklusõnnetused juhtuvad ennekõike suurtel kiirustel ja nende tagajärjed on rasked, sest lisaks auto kahjustustele saavad tihti vigastada ka inimesed," ütles ta.

Liikluskindustuse juhtumid 2023. aastal. Autor/allikas: LKF

