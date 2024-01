Rootsi juhtide sõjahoiatus ajas noored paanikasse

Rootsi juhid soovitasid hiljuti rahval sõjaks valmistuda ja see hoiatus hakkas levima Hiina rakenduses Tiktok. Seejärel kasvas järsult laste õigustega tegeleva organisatsiooni kõneliini koormus.

Rootsi tsiviilkaitse minister Karl-Oscar Bohlin hoiatas, et rahvas peab ennast vaimselt valmis panema võimaluseks, et riik satub sõtta ning tegema ka reaalseid ettevalmistusi, et sellises olukorras ellu jääda.

"Paljud on seda juba enne mind öelnud, kuid lubage mul teha seda ametlikult, otsekoheselt ja alasti selgusega: sõda võib Rootsi tulla," hoiatas Bohlin.

Selline hoiatus võttis ootamatu pöörde. Paljud Rootsi noored ei jälgi ajakirjandust ega loe raamatuid. Rootsi juhtide hoiatus hakkas aga levima Tiktokis ning videod hirmutasid teismelisi.

Rootsi organisatsioon Bris, mis tegeleb laste õigustega ning peab laste ja noorte telefoni usaldusliini, teatas, et hakkas saama kõnesid, milles lapsed räägivad oma sõjahirmust.

Brisi pressiesindaja Maja Dahl rääkis, et Bohlin oleks pidanud mõtlema ka selle peale, kuidas noored tema sõnavõtust aru saavad. Tema sõnul oleksid pidanud võimud andma ka laste jaoks mõeldud informatsiooni, võimude informatsioon oli aga mõeldud ainult täiskasvanutele, vahendas The Telegraph.

Bohlin siiski rõhutas, et ei soovi rahvast hirmutada, vaid pigem tõsta inimeste teadlikkust. Paistab, et see informatsioon paljudele noortele kohale ei jõudnudki.

Bohlini esinemist kommenteeris ka kaitseminister Pal Jonson. Ta avaldas Bohlinile toetust ja ütles, et "relvastatud rünnakut Rootsi vastu ei saa välistada". Ka relvajõudude komandör Micael Byden ütles, et kõik Rootsi kodanikud peavad ennast sõjaks indiviidi tasandil vaimselt valmis panema.

"Vaadake uudiseid, mis tulevad Ukrainast, esitage endale lihtsad küsimused: kui see juhtub siin, kas ma olen selleks valmis. Mida ma peaksin tegema? Mida rohkem inimesi on selle peale mõelnud, seda tugevam on meie ühiskond," rääkis Byden.