Biden võis Balti ja Balkani segi ajada

Biden hoiatas reedel USA linnapeade konverentsil kõneldes, et ebastabiilsus võib Euroopas levida, kui Kongress ei suuda Ukrainale täiendavat abi anda.

"Kui me jalutame minema ning Venemaa suudab oma pealetungi jätkata ja Ukraina alistada, siis mis teie arvates juhtub Balkani riikides? Mis te arvate, mis juhtub Poolast Ungarini?" küsis Biden linnapeadega peetud üritusel. "See muudab dünaamikat," lisas ta.

Bideni kõnest selle lõigu välja toonud välispoliitika analüütik ja Ida-Euroopa teemade ekspert Edward Lucas kirjutas, et ilmselt ajas Biden kaks sarnaste nimedega regiooni segamini.

"Ma arvan, et need oleksid Balti riigid, mitte Balkani riigid. [Biden] pole esimene, kes selle vea teeb," märkis Lucas sotsiaalmeedias.

