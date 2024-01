Erakond Eesti 200 pidas Tallinna visioonipäeva

Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni esimehe Joel Jesse hinnangul on 20 aastat keskerakondlikku linnavõimu viinud Eesti pealinna stagnatsiooni, tegematajätmised kuhjuvad, linn autostub ning linnakodanikud saavad viletsat valitsemisteenust.

"Peame pöörama senisest suuremat tähelepanu kvaliteetsele ja eestikeelsele haridusele, inimkesksele linnaruumile ning liikuvusele, mis prioritiseerib senisest rohkem kergliiklejaid ja reformib ühistranspordivõrku," sõnas Jesse.

Tema hinnangul on kõige hullem see, et üleminek eestikeelsele haridusele on pealinnas takerdumas.

"Keskerakonna ja sotside juhitav Tallinn vaatab olukorda pealt ja otsib süüdlasi selle asemel, et aidata koolipidajana üleminekule kaasa. Hariduskriisi leevendamiseks ja raskustes koolide aitamiseks peaks linn senisest rohkem investeerima õpetajate palkadesse, erivajadustega õpilaste ja ülemineku toetamisse," lausus Jesse.

Ka Eesti 200 Tallinna juhatuse liige Aleksei Jašin on veendunud, et kvaliteetne eestikeelne haridus on Tallinnas võimalik ainult ilma Keskerakonnata, kes seda takistab.

"Loodetavasti avavad ka sotsiaaldemokraadid silmad ja näevad ajaloolist võimalust kukutada Keskerakond linnavõimult ja tuua kauaoodatud muutus Tallinna juhtimisse ning viia haridus üle eestikeelsele õppele," sõnas Jašin.

Eesti 200 visioonipäeval tegid ekspertidena ettekanded Pelgulinna Riigigümnaasiumi direktor Indrek Lillemägi, Bolti valitsussuhete juht Henri Arras, Arhitektide liidu president Andro Mänd ning digiriigi teenuste valdkonnajuht Kaili Tamm.