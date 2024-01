Islandil purskama hakanud vulkaani laava on jõudnud esimeste majadeni

Islandi edelaosas Reykjanesi poolsaarel hakkas pühapäeva hommikul purskama vulkaan, millest välja paiskunud laava on nüüd juba jõudnud ka lähedalasuva kalurikülani.

Hommikul avanes Reykjanesi poolsaarel maapinnas lõhe, mis kasvas lühikese ajaga hinnanguliselt kilomeetri pikkuseks. Lähedal asuva Grindaviki kaluriküla elanikud evakueeriti.

Pärastlõunal tekkis 50 meetri kaugusele kalurikülast uus lõhe, kust hakkas laavat voolama. Praeguseks on laava jõudnud ka esimeste majadeni, mis põlevad.

Islandi päästeteenistus oli saanud purskeks aegsasti valmistuda ja juba laupäeval kästi Grindavíki kaluriküla ligikaudu 4000 elanikul piirkonnast lahkuda. Nüüd kuulutasid võimud piirkonnas välja eriolukorra. Viimased elanikud on helikopteritega minema toimetatud, teatas Soome rahvusringhääling Yle.

Kui alates kaheksandast sajandist kuni 2021. aastani ei ole Reykjanesi poolsaarel olnud kordagi vulkaanilist tegevust, siis alates 2021. aastast on see juba viies vulkaanipurse, märkis uudisteagentuur Interfax. Vulkanoloogide hinnangul võib see tähendada uue vulkaaniliselt aktiivse ajastu algust piirkonnas.