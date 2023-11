Vulkaanipurske tõenäosus Islandil on kasvamas

Ekspertide sõnul on vulkaanipurske tõenäosus Islandil tõusuteel, kujutades ohtu praeguseks evakueeritud linnale.

Island on maavärinate järel kuulutanud välja eriolukorra. Võimud on palunud ettevaatusabinõuna riigi edelaosas asuva Grindaviki linnakese mõnel tuhanedel elanikul piirkonnast evakueeruda.

Islandi meteoroloogiaameti teatel on märkimisväärne tõenäosus võimalikuks vulkaanipurskeks ning tõenäosus on alates pühapäeva hommikust kasvanud. See võib aset leida mõne päeva jooksul.

Islandi Ülikooli vulkanoloogiaprofessori Thor Thordasoni sõnul on poolsaare all voolav 15 kilomeetri pikkune magmajõgi endiselt aktiivne.

"Seetõttu räägime kahjuks võimalikust peatsest purskest. Kõige tõenäolisemalt leiab see aset Grindaviki piirkonnas," ütles ta BBC-le.

Viimastel nädalatel on lähedalasuva Fagradalsfjalli vulkaani ümbruses mõõdetud tuhandeid maavärinaid.

Sel nädalal suleti värinate tõttu piirkonnas asuv maailmakuulus Blue Lagooni termaalbassein.

Kodanikukaitseamet käskis reedel kogu Grindaviki elanikkonnal linnast lahkuda, kuid rõhutas samas, et see ei ole veel erakorraline evakueerimine.

"Praegu ei ole vahetut ohtu ja evakuatsioon on peamiselt ennetav, pidades silmas kõigi Grindaviki elanike ohutust," teatas amet. Kõik 4000 elanikuga linna viivad teed on suletud, tagatud on hädaabiligipääs.

Alates 2021. aastast on Islandil purse toimunud peaaegu iga 12 kuu järel. Viimane vulkaanipurse toimus juulis Islandi pealinnast Reykjavikist lõuna pool.