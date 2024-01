Prantsuse haridusminister sattus kriitika alla oma laste koolivaliku tõttu

Uus Prantsuse haridusminister Amélie Oudéa-Castéra seletas ajakirjanikele, et tema lapsed õpivad erakoolis riigikoolide kehva õppekvaliteedi tõttu. Ministri kommentaar pälvis õpetajate ametiühingu ning Pariisi lapsevanemate ühingu kriitikat.

Oudéa-Castéra õigustas oma vanima poja saatmist erakooli õpetajate nappusega avalik-õiguslikes koolides, keda pole kunagi asendatud, vahendab The Times.

"[Mul ja minu abikaasal] sai sellest kõrini, nagu sadadel tuhandetel peredel, kes langetasid valiku teistsuguse lahenduse kasuks," ütles minister.

Ministri kommentaarid põhjustasid pahameeletormi nii õpetajate ametiühingus kui ka Pariisi lapsevanemate ühingus.

"Ta hakkas esimesel ministriks olemise tööpäeval süüdistama riigikooli. Kui õpetajaid pole asendatud, siis juhtus see seetõttu, et tuhanded töökohad kaotati," ütles õpetajate ametiühingu Snuipp-FSU esindaja Guislaine David.

Pariisi lapsevanemate ühing mõistis omakorda ministri kommentaare hukka, nimetades neid vastuvõetamatuks põlguseks kogu riigikoolide hariduskogukonna suhtes. Ühtlasi väitis lapsevanemate ühing, et Prantsuse valitsuse poliitika seisneb alarahastatud riigikoolide sulgemises ning erakoolidele mõeldud toetuste suurendamises.

Oudéa-Castéra palus hiljem vabandust, öeldes, et ta kahetseb, et tema sõnad võisid mõnd õpetajat riivata.

"Luban, et olen alati õpetajate kõrval ning toetan kogu hariduskogukonda," lisas ta.

Oudéa-Castéra kolm last käivad Pariisi jõukas 6. ringkonnas asuvas Stanislasi erakoolis. Kool on katoliku kallakuga, mis lubab seal õpetada religiooni. Prantsuse riigikoolides pole religiooniõpetust lähtuvalt Prantsuse rangest riigi ja kiriku lahususe põhimõttest.

Uus haridusminister pole ainus Prantsuse valitsuse liige, kes on saatnud oma lapsed erakooli või on seal ise käinud.

Näiteks õppis erakoolis École alsacienne endine haridusminister ja uus Prantsuse peaminister Gabriel Attal. Samas koolis õppisid ka enne Attalit haridusministri ametit pidanud Pap Ndiaye lapsed.

Prantsuse president Emmanuel Macron ise on õppinud jesuiitide juhitud koolis Amiensi linnas, kus ta kohtus ka oma abikaasa Brigitte'iga, kes töötas seal õpetajana.

2021. aastast pärit statistika järgi on vähem kui viiendik Prantsuse keskkoole erakoolid.

Prantsuse koolihariduse kvaliteet on olnud pikka aega üks paremaid Euroopas, kuid nüüd on Prantsuse koolide PISA tulemused kehvemaks läinud. Näiteks on nüüd Prantsuse õpilaste teadmised matemaatikas kehvemad Briti õpilaste omadest.

Attal tegi haridusministrina mitu muudatust, mis tõstsid ta populaarsust nii tsentristide kui ka konservatiivide seas. Tema ministriks oleku ajal kehtestati Prantsusmaal kohustuslikud matemaatikaeksamid kõigile koolilõpetajatele ning samuti keelati islami taustaga õpilastel maani ulatuvat hõlsti abaya't kanda.