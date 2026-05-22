X!

Prantsuse ekspeaminister Attal kandideerib presidendiks

Välismaa
Gabriel Attal
Gabriel Attal Autor/allikas: SCANPIX/UGO AMEZ/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa endine peaminister ja Emmanuel Macroni kodupartei juht Gabriel Attal teatas reedel, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks.

"Kuna ma sügavalt armastan Prantsusmaad ja Prantsuse rahvast, siis jah, olen otsustanud kandideerida Vabariigi presidendiks," teatas Attal. 

37-aastane Attal peab esimeses voorus rinda pistma teiste tsentristlike kandidaatidega. Kandideerimisest on juba teatanud endine peaminister Édouard Philippe ja vabariiklaste juht Bruno Retailleau.

Hiljutised küsitlused näitavad, et teises voorus oleks parempopulistide alistamiseks parimas positsioonis Philippe. Valimised toimuvad aga alles järgmisel aastal ning Attal avaldas lootust, et jõuab ise teise vooru. 

Attal teatas oma kandideerimisest Lõuna-Prantsusmaal Mur-de-Barrez' külas, viidates soovile distantseeruda valimiskampaania ajaks Pariisi eliidist ja Prantsusmaa pealinnast, kus ta üles kasvas.

Attal sisenes suurde poliitikasse juba 20. eluaastates ning 2024. aasta jaanuaris sai temast Prantsusmaa ajaloo noorim peaminister.

Attal astus peaministri ametist tagasi pärast seda, kui Macron 2024. aasta suvel parlamendi laiali saatis. Kuigi Attal juhib Macroni koduparteid, on ta viimastel aastatel püüdnud end ebapopulaarsest presidendist distantseerida.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:55

Uue muusika reede: Alika, Triibupasta, Olivia Rodrigo, Stormzy, Lola Young jt

17:34

Põhja- ja Baltimaad mõistsid hukka Venemaa desinformatsioonikampaania

17:31

Eesti karateka tuli EM-il seitsmendaks

17:15

Jõhvi saabuvad mitmed maailma kuulitõuke- ja kettaheitetipud

16:48

Prantsuse ekspeaminister Attal kandideerib presidendiks

16:42

Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

16:41

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Manna

16:24

Eesti mängustuudio ZA/UM käe all valmis uus videomäng "Zero Parades"

16:20

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

16:13

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

16:13

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

11:00

Kunstnike liidu juhatus välja petetud 700 000 euro pärast tagasi ei astu

08:11

Economist: Euroopal on salaplaan NATO asendamiseks

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

ilmateade

loe: sport

17:31

Eesti karateka tuli EM-il seitsmendaks

17:15

Jõhvi saabuvad mitmed maailma kuulitõuke- ja kettaheitetipud

16:42

Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

16:02

Rannula tüüris Legia poolfinaali

loe: kultuur

17:55

Uue muusika reede: Alika, Triibupasta, Olivia Rodrigo, Stormzy, Lola Young jt

16:24

Eesti mängustuudio ZA/UM käe all valmis uus videomäng "Zero Parades"

15:59

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

loe: eeter

16:41

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Manna

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo