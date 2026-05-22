Prantsuse ekspeaminister Attal kandideerib presidendiks

Prantsusmaa endine peaminister ja Emmanuel Macroni kodupartei juht Gabriel Attal teatas reedel, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks.

"Kuna ma sügavalt armastan Prantsusmaad ja Prantsuse rahvast, siis jah, olen otsustanud kandideerida Vabariigi presidendiks," teatas Attal.

37-aastane Attal peab esimeses voorus rinda pistma teiste tsentristlike kandidaatidega. Kandideerimisest on juba teatanud endine peaminister Édouard Philippe ja vabariiklaste juht Bruno Retailleau.

Hiljutised küsitlused näitavad, et teises voorus oleks parempopulistide alistamiseks parimas positsioonis Philippe. Valimised toimuvad aga alles järgmisel aastal ning Attal avaldas lootust, et jõuab ise teise vooru.

Attal teatas oma kandideerimisest Lõuna-Prantsusmaal Mur-de-Barrez' külas, viidates soovile distantseeruda valimiskampaania ajaks Pariisi eliidist ja Prantsusmaa pealinnast, kus ta üles kasvas.

Attal sisenes suurde poliitikasse juba 20. eluaastates ning 2024. aasta jaanuaris sai temast Prantsusmaa ajaloo noorim peaminister.

Attal astus peaministri ametist tagasi pärast seda, kui Macron 2024. aasta suvel parlamendi laiali saatis. Kuigi Attal juhib Macroni koduparteid, on ta viimastel aastatel püüdnud end ebapopulaarsest presidendist distantseerida.