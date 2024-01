Teisipäev toob lund ja tuisku

Teisipäeva öö on Eestis lume ja tuisuga. Puhub kirde- ja põhjatuul iiliti 13, rannikul kuni 17, saartel kuni 21 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9, Põhja-Eestis kuni 13 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtades mandril lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul iiliti 12, rannikul 17 kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 10, Põhja-Eestis kuni 13 kraadi.

Päev jätkub mitmel pool lumesaju ja tuisuga, pärastlõunal alates Lääne-Eestist sadu lakkab ning õhtu poole läheb ka taevas selgemaks. Tuul puhub loodest iiliti 12, rannikul 17 kuni 19 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 13 kraadi, pärastlõunal läheb külmemaks.

Kolmapäev on suurema sajuta kuni õhtuni. Siis jõuab saartele tihe lumesadu ja tuisk. Tuul nõrgeneb hommikuks, kuid tugevneb päeval uuesti. Külma on öösel 14 kuni 21, saartel ja läänerannikul 6 kuni 13 kraadi, päeval 3 kuni 9, idas kuni 11 kraadi.

Neljapäeva öö on Eestis lumesaju ja tuisuga, päeva peale sadu harveneb. Öösel on külma 5 kuni 12, päeval 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on ilm nii öösel kui ka päeval pehmem.

Reede tuleb mitmel pool lumehoogudega ja tuuline, külma on 3 kuni 9, põhjas kuni 11 kraadi, päeva jooksul läheb külmemaks.

Laupäeval sadu harveneb ja õhk külmeneb.