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Pühapäeval on palav ja sajab hoovihma

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Pühapäeval on taevas muutlik ja sajab hoovihma. Sooja on kuni 26 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku, Põhja-Eestis ja saartel pilves selgimistega ning kohatiste hoovihmadega. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16, rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb Lääne-Eesti pilvisem ja mõnes kohas sajab hoovihma. Ida pool on ka selgimisi ja saju võimalus väike. Tuul puhub lõunakaarest 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärastlõunal on äikeseoht. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on oodata 20 kuni 26, saartel ja läänerannikul kuni 18 kraadi.

Ka õhtul on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning mõnes üksikus kohas võib ka äikest olla. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 19, Lõuna- ja Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilvine ja vihmane. Mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Õhtu poole Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. 

Kui teisipäeval rabistab veel kohati hoovihma, siis kolmapäeva ennelõuna tuleb päikesepaisteline. Pärastlõunal aga hakkab pilvisus tihenema ning kohati võib ka hoovihma tulla. 

Neljapäeval on pilvisus taas vahelduv, mandril sajab hooti vihma ning pärastlõunal on ka äikest oodata. 

Sooja on uue nädala alguses keskmiselt 23, teisipäeval 21, kolmapäeval 22 ning neljapäeval 24 kraadi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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