Võru koolides ühineb streigiga ligi 90 protsenti õpetajatest

Võru linnas käib kolmes koolis ligi 1000 ja neljas lasteaias ligi 800 last, linnavalitsuse kinnitusel jätkub õpetajate streigi ajal kõigis koolides õppetöö ning lasteaedades on avatud valverühmad.

Võru linnapea Kalvi Kõva ütles, et linn võttis vastu otsuse streigi esimesel päeval maksta töötasu ja igal järgneval streigipäeval mitte maksta. "Sellega me näitame väikest solidaarsust õpetajate osas ja nende palganõudmise osas, sest õpetajate palk peab ajaga kaasas käima," lausus Kõva.



Kui mõnes koolis käivad veel arutelud, kui paljud õpetajad ja kui pikka aega streigist osa võtavad, siis Võru Kesklinna Kooli usaldusisiku, geograafiaõpetaja Raili Jahtmaa sõnul on enamus kooli õpetajaid oma otsuse juba teinud.

"Kollektiivselt oleme kokku leppinud, et 22. jaanuarist enamik meist võiks nädal aega streikida, osad on ühinenud ka toetusstreigiga - need, kes ei saa põhistreigiga ühineda. Ligikaudu 48-st õpetajast on 38 kindla "jah" öelnud. Ülejäänud on siis otsustanud mitte streikida või ei saa streikida mingitel põhjustel või siis veel mõtlevad natuke aega," rääkis Jahtmaa.

Narva koolides tuleb streik tagasihoidlik

Narva koolides tähtajatut streiki ei tule. Rohkem streikijaid on riigikoolides, kuid ka seal ei kesta streik üle kolme päeva. Tööseisakus osalejatele Narvas töötasu ei maksta.

Narva munitsipaalkoolides töötab umbes 400 õpetajat. Linnavalitsuse andmeil on seni oma soovist streigiga liituda teatanud mõned üksikud pedagoogid ja nemadki osalevad vaid toetusstreigis. Tähtajatut streiki linnakoolides ei tule.

"Meil on koolides praeguse seisuga teada ainult kahest õpetajast, kes kavatsevad streikida. Meie ametiühingud ei kuulu Eesti Haridustöötajate Liitu ja seetõttu neil ei ole seda tähtajatu streigi õigust, on ainult toetusstreigi õigus. Narvas seda tähtajatut streiki ilmsesti ei tule," ütles Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Larissa Degel.

Rohkem streikijaid on Narva riigigümnaasiumides. Näiteks Eesti gümnaasiumi 28 õpetajast liitub streigiga 11 pedagoogi ja streik kestab kolm päeva. Narva suurimas riigikoolis, 44 õpetajaga Narva gümnaasiumis on streigiga liitumist kaalutud, kuid tänase päeva seisuga on kindlalt streikimas vaid üks õpetaja.

"Ühe kuni viie, isegi alla kümne õpetaja streigi korral, ma usun, et meie õpetajaarvuga kool tuleks toime, ehk siis me leiaksime tundidele asendajad teiste õpetajate näol. Kui peaks rohkem streikima, siis loomulikult võivad juba tekkida probleemid, kuna teised õpetajad ka töötavad täiskohaga. Ehk siis kogu selle õppelogistika planeerimine võiks muutuda keeruliseks. Täna oleme rahulikud ja usume, et tuleme toime," rääkis Narva gümnaasiumi direktor.

Täpsemad andmed streigiga liitunud Narva õpetajatest selguvad selle nädala jooksul. Streikivatele õpetajatele ei maksta Narvas töötasu ei munitsipaal- ega riigikoolides.