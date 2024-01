Tuisu tõttu valitsevad üle Eesti keerulised liiklusolud

Varahommikul olid liiklusolud Eestis keerulised: maanteedel on lund ja tuisuvaale ning teekatted on jäised. Tallinna ringteel juhtus ka üks tõsisem õnnetus, kui veok kraavi sõitis ning selle teele tõmbamiseks on ringtee 28. kilomeetril Jüri suunal tee suletud.