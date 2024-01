Kallas: mul on hea meel, et tuumaenergia arutelu on taas käimas

"Selle info põhjal, mis mul on olemas, mina ei ole kuidagi tuumaenergia vastane, minu meelest tuumaenergial on väga selged plussid, aga tal on ka väga selged miinused," ütles Kallas vastates keskfraktsiooni liikme Lauri Laatsi küsimusele sellest, kas peaminister toetab tuumajaama rajamist Eestisse.

"Selles mõttes see, et sellel peab olema üldrahvalik konsensus, ma arvan, et see on väga õige," lisas peaminister.

Kallas ütles, et see aruanne on valmis, aga valitsus ei ole seda veel arutanud. "See on plaanis kas sellel või järgmisel nädalal," lausus Kallas.

Kallase sõnul arutati tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud võimalusi ja riske ka koalitsioonikõnelustel.

"Tõsiselt arutasime. Meil on natuke erinevad vaated sellele. Ja seetõttu me leppisimegi kokku, et kui see aruanne ütleb, et tuumaenergia kasutuselevõtt on mõistlik, vajalik ja Eesti energiaplaani nii-öelda sobib, et siis me teeme ka vastavad otsused. Me teeme seda selle aruande põhjal," rääkis Kallas.

Kallas meenutas, et Reformierakond toetas juba 10 aastat tagasi tuumaenergia kasutuselevõttu Eestis, ent Fukushima tuumajaama õnnetus tõmbas sellele arutelule ühiskonnas pidurit.

"Mul on hea meel, et see arutelu on jälle käimas. Kokkuvõttes peabki neid plusse ja miinuseid kaaluma ja kokkuvõttes siis riigikogu otsustab, kas jah või ei," sõnas Kallas.

Kliimaministeeriumi pressiteenistus teatas möödunud aasta detsembri lõpus, et tuumaenergia töörühma lõpparuande järelduste kohaselt kohaselt pakuks tuumaenergia taastuvenergiale täiendavat tuge ning seetõttu soovitab töörühm rajada Eestisse aatomielektrijaama. See toetaks Eestis kliimaeesmärkide saavutamist, varustuskindlust ja energiasüsteemi stabiilsust.