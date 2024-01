Huthi rakett tabas kaubalaeva Punasel merel

Briti mereturbeamet avalikustas teisipäeval, et see sai teate vahejuhtumist Punase mere lõunaosas. Turvafirma Vanguardi sõnul on tegemist Kreeka ettevõttele kuuluva kaubalaevaga Zografia, mis käib Malta lipu all.

Teine mereturvafirma Ambrey Intelligence teatas hiljem, et kaubalaev sai raketitabamuse.

Tegemist on juba teise huthi mässuliste raketirünnakuga kaubalaevadele kõigest kahe päeva jooksul. Esmaspäeva õhtul sai tabamuse Adeni lahes liikunud puistlastilaev Gibraltar Eagle.

Huthi mässuliste rünnakud jätkusid vaatamata sellele, et USA ja Ühendkuningriik viisid veel umbes kümne riigi toel eelmisel nädalal läbi rünnaku huthide sõjaliste sihtmärkide vastu Jeemenis.

Oktoobris alanud rünnakud on põhjustanud häireid kaubaliikluses Aasia ja Euroopa vahel ning tekitasid hirme, et rünnakute laienedes võivad uuesti tõusta energiakandjate hinnad.