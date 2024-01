Riik ja Tallinn andsid enda koolidele streigi ajaks juhised

"Meie kindel soovitus on, et koolid oleksid avatud, õpe toimuks maksimaalselt sarnaselt, nagu on kogu aeg toimunud; toitlustus oleks tagatud ja üleüldse oleks kõik nii traditsiooniline, kui seda on võimalik teha," lausus haridusministeeriumi riigikoolide valdkonna juht Raivo Trummal.

Erinevalt mõnest omavalitsusest, kes lubanud teatud ulatuses streikivate õpetajate palga kompenseerida, riik taolist motivatsioonipaketti ei luba.

"Me eraldi ei motiveerigi. Ma usun, et iga õpetaja saab ise aru, millised on tema õpilased ja mis neile kõige parem on. Riigikoolid on otsustanud, et kellelegi palka ei maksta (streigi ajal)," ütles Trummal.

Rahvaarvult suurim omavalitsus, Tallinn, on lubanud säilitada õpetajate töötasu kuni kolme streigipäeva eest. Vastutasuks on koolipidajal tingimused, millest koolid on teadaolevalt kinni pidanud.

"Õpetajate palga säilitamiseks ongi tingimus, et 1.-3. klassile on tagatud kohapeal õpe nii palju, kui see on võimalik või alternatiivsed tegevused. Sellest on koolid kenasti kinni pidanud, osa on sinna juurde võtnud ka 4. klassi. Ja loomulikult, nii nagu kokkulepe oli, et soe söök on tagatud ehk koolilõuna – kes pakub seda kohapeal, kes pakkide näol. Ja tervishoiuteenus kooli tervishoiutöötajate näol," rääkis Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu.

Nii nagu lasteaiadki saavad ka kutseõppeasutused osaleda 24. jaanuaril algavas kolmepäevases toetusstreigis. Kutsekoole on üle Eesti 35, neist munitsipaalomandis kaks ja riigi pidada 30. Ainsas pealinna peetavas kutsekoolis, Kopli ametikoolis, on õpetajaid 80, kellest teisipäeva seisuga streigib 20. Direktori sõnul pole oluline streigis osalejate arv, vaid lõpptulemus.

"Numbrite lugemine ei anna meile mitte midagi. Tähtis on see, mida see streik annab ja kas see kõnetab Eesti avalikkust, valitsust või mitte. Kui mujal maailmas streigivad vedurijuhid, siis olenemata vajadusest või kellegi hirmutamisest ükski rong ei sõida. Kui lendurid streigivad, siis lennukid ei lenda. Meie puhul on nii, et me streigime, aga tegelikult kogu protsess jätkub. Õppetöö peab toimuma, õpilased toidetud, lapsevanemad koos lastega hoitud. Nii et kas see kõnetab ühiskonda, kas tekitab diskussiooni, eks see selgub pärast seda, kui streik on läbi," lausus Kopli ametikooli direktor Kaspar Kaugija.