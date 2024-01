Pärnu õpetajatest plaanib streikida üle poole

Pärnu linnas on kokku 14 üldhariduskooli ja neist streigis osalevad 13. Pärnu abilinnapea Ene Tähe sõnul ei ole teada, kui kaua streik kesta võiks. Mõni kool on öelnud, et streigib mõne päeva, teine jälle, et streigib tähtajatult. Streigi ajal on koolide töö korraldatud erinevalt.

"Kõige esimese ja kõige parema ja adekvaatsema info saavad lapsevanemad oma haridusasutusest, sest et nende käes on see info ja kuidas töö selles haridusasutuses on ümber korraldatud," ütles Pärnu abilinnapea Ene Täht.

Pärnu Mai koolis planeerivad streikida peaaegu kõik õpetajad.

"Meie koolis on 74 õpetajat, kellest 72 osalevad streigis. Meil on 836 õpilast ja streigi ajal tööd organiseerib meil direktsioon," lausus Pärnu Mai kooli õpetaja ja streigijuht Kai Mitt.

Mai kooli direktori Silja Kikerpilli sõnul nende koolis õppetööd streigi ajal ei toimu.

"Kooli uksed on lahti ja on lahti ka raamatukogu. Kogu meeskond, kes on juhtkonnapoolne, alates direktoritest, õppealajuhatajatest, on abiks, sest lapsed ei tule kooli ja õpetajad ka kooli ei tule," ütles Pärnu Mai kooli direktor Silja Kikerpill.

Pärnu vanalinna põhikooli streigijuhi, õpetaja Hanna-Liisa Oti sõnul osaleb kooli 55 õpetajast streigis suurem osa.

Vanalinna põhikooli direktor Pille Tahker rääkis, et kui 5. kuni 9. klassidel on õpe korraldatud ka streigi ajal, siis noorematel mitte.

"1.-4. klasside õpilaste vanematele oleme me edastanud palve võimalusel jätta oma lapsed streigi ajal koju, sellepärast et me suudame koolis tagada lastele küll järelevalve, kuid mitte juhendatud õpet," lausus Tahker.

Vanalinna põhikooli direktor loodab, et jõutakse kokkuleppele ja esmaspäeval toimub tavaline koolipäev.