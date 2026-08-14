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Kasvav huvi sunnib õpetajaid end drooni teemadega kurssi viima

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Koolides kasvab aina rohkem huvi droonide ja tehisaru vastu ning õpetajad peavad end kurssi viima seni kaugeks jäänud teemadega. Seetõttu külastab 20 reaalainete õpetajat järgmise viie kuu jooksul erinevaid ettevõtteid, et saada praktilisi nippe ja luua üheskoos tuleviku õppematerjale.

"Lae end" haridusprogramm on mõeldud põhikooli füüsika- ja matemaatikaõpetajatele, kes saaksid reaalainete õpetusse tuua rohkem praktilisi näiteid ja seoseid päris eluga. Tänavu kandideeris programmi 72 õpetajat, kellest 20 osutus valituks. Osalejate seas on nii alustavaid kui ka pikema staažiga õpetajaid, kes alustasid programmi Metroserdi droonide ja kaitsetehnoloogia testimise laboris.

"Meil on siin terve komplekt alamsüsteemide testimise laboreid. Kõikide nende laborite puhul on oluline see, et nad on korratavad," ütles Metroserdi droonivaldkonna üksuse juht Rainer Kivimäe.

Koolides kasvab huvi ka droonide ja tehisintellekti vastu, mistõttu peavad õpetajad oskama neid teemasid aina rohkem õpilastele selgitada.

"Alates sellest õppeaastast minu teada mõnedes koolides hakatakse rohkem droonindusest rääkima. Tallinnas luuakse ka õppeprogramm, kus saavad noored ise droonijalkat mängida, ehk siis noortel vaikselt hakkab huvi selle valdkonna vastu tõusma ja loomulikult õpetajad peavad olema pädevad selleks, et seda ka üldse kommenteerida," ütles "Lae end" programmijuht Valentina Moskaljova.

Õpetajate jaoks tähendab see, et neil tuleb end kurssi viia teemadega, millega nad seni kokku puutunud ei ole.

"Droonidest ma teadsin nii palju, kui uudistest oled lugenud lihtsalt. Ja nii palju, kui on praegu räägitud drooniõppekavast koolis," ütles Lodijärve Kooli matemaatikaõpetaja Getriin Kokk.

Progammi käigus valmivad ka seitsmendatele kuni üheksandatele klassidele mõeldud õppematerjalid.

"Noorel peab olema ettekujutus, mis valemit tema saab kasutada nii matemaatikas kui ka füüsikas. Praegu me annamegi õpetajatele võimaluse üheskoos gruppides luua selliseid materjalid, mis just soosiksid seda õppimist," lausus Moskaljova.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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Kasvav huvi sunnib õpetajaid end drooni teemadega kurssi viima

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