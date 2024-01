Oslo toetab Norra kaitsetööstust 190 miljoni dollariga

Norra valitsus teatas kolmapäeval, et eraldab riigi kaitsetööstuse võimsuse suurendamiseks kaks miljardit krooni (190,48 miljonit dollarit).

Norras tegutsev kaitsetööstuse firma Nammo saab miljard krooni, ülejäänud raha annab Oslo teistele kaitsetööstuse projektidele.

"Kaitsetööstuse võimekuse suurendamine on oluline nii Ukraina jaoks, aga ka meie enda julgeoleku tagamiseks," ütles Norra kaitseminister Bjoern Arild Gram.

Gram lisas, et Oslo suurendab Nammo tootmisvõimsust, et rahuldada nii Norra, liitlaste kui ka Ukraina vajadusi.

Läänemeedia kirjutas juba 2023. aasta alguses, et Euroopa relvafirmad teevad jõupingutusi, et tootmist suurendada, kuid seda segavad väike tootmisvõimsus, töötajate nappus, tarnehäired. Nammo on Euroopa üks suurimaid laskemoona tootjaid.