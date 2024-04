Norra suunab 12 aasta jooksul kaitsevõimesse üle 50 miljardi euro lisaraha

Kõik kulutused kaitsele kokku ulatuvad Norra peaministri Jonas Gahr Störe sõnul 1,6 triljoni Norra krooni ehk 140 miljardi euroni.

Sõda Ukrainas on muutnud riigis kaitsekulutuste debatti. Peaminister rõhutas, et Venemaa on palju ohtlikum ja ennustamatu järgmistel aastatel ning kuna suhe naaberriigiga muutub veel nõudlikumaks, siis määrab see ka Norra julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Rahasüstiga kavatseb valitsus tugevdada kõiki väeliike.

"Maavägesid tugevdatakse. Kasvatame armee ühelt brigaadilt kolmele: üks on Finnmarkis, üks Tromsis ja üks brigaad Söris. Armee saab rohkem tanke, õhukaitset ja helikoptereid. Kiirreageerimisväge suurendatakse 45 000 sõdurini, kes on paremini varustatud ja treenitud. Pikaajaline plaan sisaldab ka märkimisväärset investeeringut meie kaitsesse õhuohtude vastu. Valitsus kahekordistab olemasolevat NASAMS õhukaitsesüsteemi ja ostab riigi esimese

pikamaa õhukaitsesüsteemi," rääkis Störe.