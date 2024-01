Rinkevičs: Putin tahab taastada Vene impeeriumi

Venemaa presidendi Vladimir Putini tahtmine on palju suurem - ta unistab Vene impeeriumi taastamisest sellisena, nagu see oli 19. sajandil ja 20. sajandi alguses, ütles Läti president Edgars Rinkevičs, osaledes Davosis neljapäeva hommikusel Ukraina-teemalisel arutelul.

Rinkevičs märkis, et sellele viitab nii Venemaa kihutustöö kui ka hübriidsõda. Presidendi sõnul on NATO ja Euroopa Liidu liikmeks olemine parim julgeolekutagatis maailmas. Ta märkis, et NATO Madridi tippkohtumisel tehti olulised otsused.

President ütles, et Kanada juhib Lätis NATO tugevdatud kohaloleku lahingurühma, mida plaanitakse laiendada brigaadi tasemele. Lahingurühma kuuluvad Läti liitlaste, sealhulgas Poola sõjaväelased.

Rinkevičsi sõnul peab Läti olema valmis ka hübriidsõjaks. Näiteks kasutab Valgevene hübriidrelvana Läti, Poola ja Leedu vastu rännet. Lisaks peab pidevalt tegelema valeteabega.

"Näeme katseid kasutada uusi tehnoloogiaid, näiteks tehismõistust. See on esimene kübersõda. [...] Võin vaid nõustuda inimestega, kes räägivad, et Ukraina on meie esimene kaitseliin," ütles Läti riigipea.

Rinkevičsi sõnul on märgata päris suuri muutusi. Ta meenutas, kuidas ta naljatas varem Soome ja Rootsi sõpradega vesteldes, et neil oleks aeg astuda NATO-sse, aga nüüd on see tegelikkus.

President tõdes, et riigid peavad seisma silmitsi tõsiste väljakutsetega ja üks neist on kaitsetööstus. Tema hinnangul on kaitsetööstuse võimekust vaja suurendada mitte ainult Ukraina abistamiseks, vaid ka seetõttu, et ka ise vajatakse palju rohkem varustust.

Rinkevičs märkis, et oluline on suurendada riigi kaitsekulutusi. Plaanitakse, et aastaks 2027 kulutab Läti kaitsele kolm protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust.

Ta tuletas meelde, et lisaks sõjalisele ettevalmistustööle tuleb olla valmis igasugusteks provokatsioonideks ja hübriidsõjaks.