S&D juht: kasinuspoliitika aitab parempopuliste

Euroopa Parlamendi sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni (S&D) juht Iratxe García hoiatas, et kasinuspoliitika viib parempopulistlike erakondade toetuse kasvuni ning soovitas liikmesriikidel kulutada rohkem.

Arvamusküsitlused näitavad, et peavoolu paremtsentristidest parempoolsemad erakonnad võivad koguda senisest oluliselt rohkem toetust Euroopa Parlamendi valimistel. Valijad on mures sisserände, elukalliduse tõusu ning töökohtade kindluse pärast, kirjutab Financial Times.

Intervjuus väljaandele ütles Garcia, et parempopulistid kasvatavad toetust tänu ebavõrdsusele ja pessimismile, mistõttu peaksid Euroopa Liidu riikide valitsused kulutama rohkem neist teguritest mõjutatud inimeste aitamiseks.

"Paremäärmuslastel on rohkem ruumi, kui on rohkem ebavõrdsust," ütles ta.

Ühtlasi lubas Garcia, et tema fraktsiooni põhiliste valimislubaduste hulgas on "sotsiaalse taseme kaitsmine, kliimapoliitika kaitsmine, meeste ja naiste vahelise võrdsuse kaitsmine, inimõiguste kaitsmine ning õigusriik".

Hispaaniat esindav eurosaadik kritiseeris valitsusi, mis vähendavad kulutusi, kuigi Euroopal tuleb tema sõnul tegelda fossiilkütustest loobumise ja taastuvenergia arendamise rahastamisega.

Jõukad EL-i riigid, nende hulgas ka Garcia erakonnakaaslase Olaf Scholzi juhitud Saksamaa, on seni blokeerinud Euroopa Komisjoni ettepanekut suurendada EL-i mitmeaastast eelarvet. Osa komisjoni soovitud lisakulutustest läheks roheliste tööstussubsiidiumite rahastamiseks ning sisserändevoogude juhtimiseks.

Paljude liikmesriikide sõnul pole neil praegu selleks raha pärast viimaste aastate kulukaid kriise, alustades pandeemiast ja lõpetades energiakriisiga.

"Kasinuspoliitika ei saa olla vastuseks. Me peame avaldama survet, et tagada investeeringud Euroopa ees seisvatesse väljakutsetesse. See tähendab digitaalseid ja ökoloogilisi investeeringuid," ütles Garcia.

Ühtlasi kritiseeris Garcia parempoolseid erakondi kliima teemal ning ütles, et on vaja õiglast üleminekut.

Enamikke S&D erakondi koondav Euroopa Sotsialistlik Partei (PES) kinnitas neljapäeval, et selle Euroopa Parlamendi valimiste esinumbriks kandideerib ainult üks poliitik, kelleks on Luksemburgi eurovolinik Nicolas Schmit. Seetõttu on PES-i märtsis toimuvad esinumbri valimised kõigest formaalsus.

Garcia ei nõustunud kriitikaga, et 70-aastane Schmit on liiga vähetuntud, et olla tõsine konkurent Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

Garcia loetles Schmiti töösaavutustena Euroopa Komisjoni töö- ja sotsiaalõiguste volinikuna koroonapandeemia ajal palgatoetuste skeemi rahastamist ja osalemist miinimumpalga direktiivi vastuvõtmises ning õiglase ülemineku fondi loomises.

"Nicolas Schmit esindab meie poliitikaid väga selgelt," ütles ta.