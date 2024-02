Berliinis avaldas paremäärmusluse vastu meelt 150 000 inimest

Demokraatiameelsed protestid algasid kolm nädalat tagasi, kui uuriva ajakirjanduse ühendus Correctiv avaldas loo, mille kohaselt parempoolsed ekstremistid arutasid hiljutisel kohtumisel miljonite immigrantide, nende seas ka kodanike Saksamaalt väljasaatmist. Kohtumisel olid kohal ka partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) liikmed.

Laupäevane protest tõi Berliinis tänavaile rohkem osalisi kui korraldajaid olid oodanud. Politsei teatel oli pärastlõunal kohal umbes 150 000 inimest.

Sarnaseid meeleavaldusi korraldati ka teistes linnades, sealhulgas Freiburgis ja Hannoveris, kus oli samuti tänavail tuhandeid inimesi.

Ehkki paremäärmusluse vastu on Saksamaal viimastel aastatel meelt avaldatud varemgi, on nüüdse protestilaine suurus ja ulatus laiem. Demonstratsioone on korraldatud ka paljudes väikelinnades.

Kantsler Olaf Scholz kiitis meeleavaldusi, öeldes, et suur osavõtt on tugev märk demokraatia ja põhiseaduse jaoks.