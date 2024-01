Tartus avati näitus Ukraina iidsetest kaitsenukkudest

Tartu mänguasjamuuseumis on avatud näitus "Motankad – iidsed Ukraina kaitsenukud". Näitusel on väljas mitukümmend nukku – igaüks kannab endas kindlat kaitsevõimet.

Motankaid on Ukrainas enda kaitsmiseks tehtud juba sadu aastaid. Kaitseotstarbeid on nukkudel nii palju, kui on elus erinevaid juhtumeid, rääkis mänguasjamuuseumi arendusdirektor Marge Pärnits.

"Kas reisile selline kaitsenukk, kes hoiab reisijat selle eest, et temaga reisil midagi ei juhtu. Neid on tehtud lastele selliseks kaitsenukuks, et kuri vaim ei heidaks silma peale sellel hetkel, kui ema peab minema teise tuppa ja laps on hällis. Neid on tehtud selleks, et abielu õnnestuks. Neid on tehtud selleks, et inimene oleks, terve, õnnelik, rikas. Ühesõnaga – kõigeks," lausus Pärnits.

Näitusel on väljas üle 40 nuku. Nukud tegid Tartu kunstikooli Tallinna Ukraina õppegrupi õpilased ning mõned nukud pärinevad ka Tartus tegutsevast Ukraina Majast. Nii nagu on nukkudel palju eri eesmärke, on neid ka erinevates suurustes.

"On üks väga ilus näide tibatillukestest kaitsenukkudest, kes on mõeldud reisi peale kaasa võtmiseks. Need on sellised väikesed, saab panna kas taskusse või kohvrisse või suuremasse rahakotti ja see peaks hoidma omanikku kõige halva eest," ütles Pärnits.

Ukraina kaitsenukkude oluliseks tunnuseks on aga näo peal olev rist.

"Kõikvõimalikel soome-ugri rahvastel on samamoodi komme, et nukkudele ei tehta nägu, sellepärast et laps ei ole võimeline nuku eest vastutama, aga kui nukule teha nägu, siis nuku sisse tuleb hing. Aga nende Ukraina nukkude puhul on eriline, et see nuku nägu on sageli kaetud ristiga. Neil on näo peale niitidest või nööridest tehtud ristikujuline kaunistus ja see annab nukule veel tuge ja võimu juurde. Rist on ju iidne kaitsesümbol," rääkis Pärnits.

Näitus jääb Tartu mänguasjamuuseumis avatuks märtsi lõpuni.