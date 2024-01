Koolitoidu sööjate arv selgus koolides viimasel minutil

Paljude laste jaoks on koolitoit ainuke korralik söögikord päevas, õpetajate streigi ajal on aga kokad hädas, sest nad ei tea, kellele ja kui palju süüa teha.

Tartu Raatuse koolis tuleb vanematel lõunasöögi vahele jätmisest ARNO süsteemi kaudu teada anda ja esmaspäeval tehti seal 600 lapse asemel süüa 30-le.

"Kuna saime selle info viimasel minutil, siis lähtusime sellest, mida meil on võimalik pakkuda, mis meil on kohapeal olemas. Lähtuvalt sellest pakume bolognese kastet ja pastat," ütles Tartu Raatuse kooli sööklajuhataja Ene Veski.

Kui aga sööjaid peaks tulema arvatust rohkem, siis oli valitud selline roog, mida saab kiiresti juurde teha.

"Oligi väga keeruline mõelda, mida toiduks pakkuda, kuna tavapäraselt me pakume Tartu koolides jahutatud liha. Selle tellimiseks läheb ikkagi kauem aega. Samamoodi on tegu kiiresti rikneva toorainega ja seda ei saa väga pikalt ette tellida," lausus Baltic Restaurants Estonia turundusjuht Tiiu Endrikson.

Tallinna 32. keskkoolis tehakse tavaliselt süüa 950 õpilasele, esmaspäeval oodati sööma 180 last. Toiduaineid tuli tellida ikka pea 1000 lapsele, sest sööjate arv selgus alles pühapäeva õhtul. Osa toiduaineid on võimalik hoida järgmisteks päevadeks, aga kuna süüa tehti igaks juhuks varuga, siis osa sellest tuleb lihtsalt ära visata.

"Majanduslikult on see ikkagi väga suur kahju ettevõttele. Iga lapse pealt saad küll raha, aga samas on siin koolis 950 õpilast, aga söömas 180, meie saame raha selle 180 pealt. Samas tooraine peale on kulutused tehtud, transpordi peale on kulutused tehtud, töötajad tahavad palka ehk ettevõte saab korralikult majanduslikult kahju," rääkis Baltic Restaurants Estonia teenindusjuht Kaarel Roose.

Ettevõte on otsustanud, et kui sööjate arv jääb alla kümne, siis ei hakatagi pliiti kuumaks ajama, vaid lastele pakutakse võimalust söögiraha eest puhvetist süüa saada.

Rakvere on üks vähestest omavalitsustest, kes otsustas kõigile lastele jagada õpetajate streigi ajal hoopis toidupakke.

"Päris palju lapsi Rakvere koolidest tuleb väljastpoolt Rakvere linna ja nendel söögivahetunni pärast kohale sõita siia, ma arvan, see on üsna vähetõenäoline, et see juhtuks," ütles Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee.

Toidupakke jagatakse kolmapäeval ja neile üksikutele lastele, kes ikkagi kooli tulevad, antakse kiiresti soojendatavaid toite, näiteks purgisuppe.