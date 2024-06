Tallinna koolid ja toitlustajad pole rahul koolitoidupakkuja valimisega liisu teel

Tallinna Südalinna kool on üks neist, kus uus toitlustaja valiti liisuheitmise teel. Senise Baltic Restaurantsi asemel hakkab neid nüüd sügisest toitlustama aktsiaselts Tuleleek.

"(Baltic Restaurants on) tugev tegija ja mõnes mõttes mul on natuke kahju, et meie teed lahku lähevad. Eeldanuks ikkagi, et oleks võinud võitja välja selgitada ikkagi konkursi korras. /.../ Pidi olema ka toidu maitsmine, mis paraku jäi ära. Ma uurisin ka, miks see jäi ära – väidetavalt ajahätta jäädi, hanked olid juba üleval. Ma ei tea, kas see oleks aidanud," kommenteeris Südalinna kooli direktor Veiko Rohunurm.

"See maitsmine kahjuks ka ei ole lõpuni võluvits. Me võime küll maitsta mõnda täna toimivat koolisööklat ja hinnata seda olukorda heaks, aga see ei garanteeri meile veel seda, et kelle me valisime, tema uus teenus uues koolis oleks parim ja hea. /.../ Kindlasti on olnud palju aega ette valmistada ka, aga lihtsalt küsimus on selles, et on ka päris palju nüansse, mille puhul on võimalik vaidlustada protsessi," selgitas Tallinna haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala.

Tallinna koolide toitlustushankeid korraldab Tallinna haridusamet. Koolitoidupäev maksab üks euro ja 83 senti. Toitlustajad tõdevad, et kuna hind on paigas ja kriteeriume praktiliselt pole, siis jääbki üle võitja loosi teel välja selgitada.

"Praktiliselt ei olnudki kriteeriume. Oli kriteerium, et ei tohi valmistada toitu poolfabrikaatidest. No ja kui selline kriteerium on, ega siis keegi ei valmista. /.../ Eks see selline loterii on, ausalt öelda. Hommikul tuled välja, siis vaatad, kas täna võidad või ei võida, eks ole. Töö ja vaevaga siin nagu mingit pistmist ei ole. /.../ Tundub, et linnal on nii ilmselt lihtsam. Selline skeem välistab vaidlused," rääkis Tuleleegi juhatuse liige Aare Võsu.

"Kohtumisi linnaga on olnud, erinevaid ettepanekuid oleme teinud. Kogu aeg kurdetakse, et ressursse pole, oskust pole jne. Väga raske on näha, et kui üldse muutus tuleb, siis millal ta tuleb. /.../ Alustaks vähemalt sellestki, et kontrolliks seda, et mida lubati, seda ka nagu pakutakse," ütles Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode.

Haridusamet ei pea praegust lahendust tingimata halvaks ning lisab, et on kontrolli lepingutingimuste täitmise üle tõhustanud.

"Iseenesest liisuheitmine kui selline tuleneb ju seadusest. Ja see on, niisamuti nagu teisedki viisid, seaduslik alus. Ehk siis seda liisuheitmist ei saa ka otseselt peljata. /.../ Oleme tegelikult teinud toitlustajatele ka trahve, oleme teinud hoiatusi, oleme teinud ka lepingu ülesütlemise hoiatusi, mis on andnud tegelikult selliseid tulemusi, et teenus kohapeal on läinud paremaks. /.../ Tulevikus kaalume tõsiselt seda, et neid ettevõtteid, kes meie hoiatustele ei reageeri või reageerivad tagasihoidlikult, me väldime hangetes," rääkis Rannala.

"Ma ikka toetakse seda, kui kool saaks otsustada enamjaolt, keda ta siis valib. Kunagi aastaid tagasi üldse oli niimoodi, et kui kool oli toitlustajaga rahul, siis ta võis jätkata lepingut. Kui ei olnud rahul, siis kuulutas välja konkursi," sõnas Võsu.

"Me kindlasti püüame mingil kujul seda rakendada, et premeerida toitlustajaid, kes on kenasti lepingut täitnud, et nad saaksid tegelikult ka lepingut pikendada," ütles Rannala.

Linn loodab sügisesteks hangeteks ka toidu pimetestimise juriidilised nüansid paika saada. Liisuheitmine esialgu jääb.