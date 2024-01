ERR Harkivis: koolide õppetöö toimub ka metroojaamades

Paari nädala eest tabas üht Harkivi kooli Vene rakett. See ei peatanud aga õppeprotsessi. Juba septembris kolis see kool maa alla – metroosse.

Esmaspäeval tähistab Ukraina rahvas ühtsuse päeva. Metrookoolis lauldi hümni, seal õpib 2000 last.

"Uurisin oma täiskasvanud tuttavatelt, mis rahva ühtsus nende jaoks tähendab. Keegi ei osanud anda konkreetset vastust, see nõudis kõigilt palju seletamist. Aga lapsed, kes täna kooli tulid, ütlesid, et see on tahe olla koos," ütles metrookooli õpetaja Olena Krutšina.

Klassiruumid asuvad viies Harkivi metroojaamas. Need on kõige kindlamad pommivarjendid linnas.

"Lapsi see üldse ei häiri, et nad peavad õppima metroos. Nende jaoks on see kool, oma klassiruum. Siin on tore, puhas, vaikne ja eelkõige ohutu. Meil on kõik hästi. Siin me unistame koos, joonistame, laulame ja tantsime. See ei eristu üldse tavalisest koolist," lausus Krutšina.

Harkivis on üle 100 000 kooliealise lapse, aga kõik nad loomulikult metroosse ära ei mahu. Sellepärast hakkas linn ehitama uusi maa-aluseid koole.

"Ma loodan, et juba märtsis me avame esimese maa-aluse kooli. See on mõeldud 450 õpilasele ja kahes vahetuses suudaksime õpetada 900 last. See aitab osaliselt probleemi lahendada. Sellised koolid saavad olema igas Harkivi üheksas rajoonis. Me järk-järgult ehitame neid," ütles Harkivi linnapea Igor Terehhov.

Viimase kuu aja jooksul on Harkiv jäänud pidevalt venelaste tule alla. Kui varem pommitati äärelinnu, siis nüüd kukuvad raketid peamiselt kesklinna.

"Meie hinnangul on tänaseks linnale tekitatud kahju kuskil 10 miljardit USA dollarit. Kannatada on saanud kriitiline taristu ja terved rajoonid – Põhja-Saltovka, Pjatihatki jne, samuti ka see maja," rääkis Terehhov.

Maju tuleb remontida vaatamata sellele, et kohe võib sinna uuesti midagi kukkuda.

"Praegu ei ole 150 000 Harkivi elanikul katust pea kohal. Me ei saa niisama oodata, peame tegutsema. Loomulikult on sõjast tingitud ohud, me saame sellest aru, aga me ei saa lihtsalt käed rüpes istuda," lausus Terehhov.