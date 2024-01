Uuring: ukrainlaste jäämine riiki pärast sõda ei tekita Läti elanikes entusiasmi

Läti elanikud suhtuvad leigelt ideesse, et Ukraina pagulased võiksid jääda riiki, et aidata lahendada Läti demograafilisi probleeme, selgub Läti rahvusringhäälingu LSM-i tellitud ja Norstati läbiviidud küsitlusest.

Küsitlus viidi läbi 2. kuni 11. jaanuarini ning küsimustele vastas 1006 inimest vanuses 18 kuni 74 aastat.

Inimeste käest uuriti, kas nad on nõus väitega, et Läti peaks pingutama, et hoida Ukraina pagulasi riigis pärast sõja lõppu, et leevendada riigi demograafilisi ja tööturuprobleeme.

Ainult kuus protsenti küsitletutest vastas, et nad on väitega täiesti nõus. Veel 14 protsenti oli sellega pigem nõus, seega kokku toetaks Ukraina pagulaste Lätti jäämist demograafiliste probleemide lahendamiseks viiendik küsitletutest, vahendab LSM.

17 protsenti vastas, et nad pole väitega absoluutselt nõus ning veel 24 protsenti polnud sellega pigem nõus. Seega kokku on Ukraina pagulaste Lätti jäämise vastu demograafiliste probleemide lahendamise nimel 41 protsenti vastanutest.

Siiski oli 31 protsendi valijate seisukoht neutraalne, seega suurel osal Läti ühiskonnast pole tugevat seisukohta antud küsimuses. Veel kaheksa protsenti küsitletutest ei osanud küsimusele vastata.

Suurim vastuseis küsitluses püstitatud väitele oli vastajatel vanuses 40 kuni 49 eluaastat, kellest 23 protsenti polnud väitega absoluutselt nõus. Madalaim oli väitega kindlalt mittenõustunute osakaal vastajate seas vanuses 18 kuni 29 eluaastat, kus neid oli 11 protsenti.

Piirkondlikult eristub Kagu-Lätis asuv Latgale piirkond, kus kindlalt ei toetanud küsitluses püstitatud väidet 22 protsenti elanikest.