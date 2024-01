Riigikaitsekomisjon lükkas Heremi kriitika tagasi

Herem ütles teisipäeval ETV "Esimeses stuudios", et poliitikute taha on jäänud seisma ajateenijate staatuse muutust ning pensioniikka jõudnud kaitseväelaste töövõimalusi puudutavad küsimused.

"Kaitseväe juhataja ütles, et see on justkui riigikaitsekomisjoni tegemata töö. Aga me väga toetame, et kaitsevägi ise läbi kaitseministeeriumi tuleks välja initsiatiiviga, kuidas seda lahendada. Nemad teavad seda kõige paremini. Ei ole mõistlik, et meie, kümme riigikogu liiget, hakkame siin kaitseväe palga või pensioni või muid küsimusi ise välja mõtlema ja lahendama. Me oleme valmis [ettepanekuid] arutama," ütles riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) kolmapäeval ERR-ile. "Tulgu kaitseväe ja kaitseministeeriumi poolt konkreetsete ettepanekutega välja," lisas ta.

Stoicescut toetas riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas (EKRE fraktsioon), kes rõhutas samuti, et komisjonis käsitlemiseks on vaja eelnõu. "Olen Kaleviga täpselt sama meelt. Meie komisjoni pole tulnud ühtegi algatust, mis puudutaks kaitseväe ajateenijate staatust või kaitseväelaste pensioniiga," rääkis Kunnas ERR-ile. "Mida pole esitatud, ei saa ka käsitleda," tõdes ta.

Nendele sekundeeris ka erukindral Neeme Väli (endine Keskerakonna, nüüd Isamaa liige), kes kirjutas Soicescu sotsiaalmeedia seinal, et ka talle tundus pensioniealiste kaitseväelaste probleemi komisjoni kaela veeretamine ebaõiglasena. "Veelgi enam, probleemi tulekut sai ennustatud juba eelmise kaitseväe juhataja ajal ja sellest on saanud aegade jooksul korduvalt kirjutada," märkis Väli.

Kui Stoicescu märkis sotsiaalmeedias, et kaitseväe personaliteemasid arutati komisjonis mullu 7. novembril, siis Väli meenutas, et see komisjoni koosolek polnud esimene personali probleeme lahkav ja varasemate sarnaste arutelude protokollidest selgub, et kuni viimase ajani probleemi olemasolu eitati.

Kaitseministeeriumi esindaja ütles kolmapäeval ERR-ile, et jutuks olevaid seadusemuudatusi on hakatud ministeeriumis ette valmistama. "Kaitseväeteenistuse seaduse muudatused on ettevalmistamisel, oleme neid tutvustanud riigikaitsekomisjoni liikmetele ning seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse esitame lähiajal," teatas ministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri kohusetäitja Asko Kivinuk.

Kaitsevägi ja kaitseressursside amet tutvustasid eelmise aasta detsembris ettepanekuid, kuidas oleks võimalik reservväelasi senisest laiemalt kaasata kaitseväe tegevusse. See näeb ette nn tööampsude tegemist kaitseväes, pensionile jäänud kaitseväelaste jätkamist kui ka osa ametikohtade alalist täitmist mittesõjaväelise taustaga inimestega. Lisaks plaanib kaitsevägi muuta reservväelaste kasutamist õppustel, nende tööaega ja tasustamist õppuste käigus, samuti ajateenijate kaasamist kaitseväe ülesannete täitmiseks.