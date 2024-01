Asekantsler saadiku päringule vastust koostades: luuletan juurde

Kliimaministeeriumi avalikus dokumendiregistris on üleval ministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo kiri oma kolleegile, et see aitaks tal koostada vastust riigikogu saadikute päringule, kus asekantsler lubab ühele küsimusele vastates ise "juurde luuletada".

Riigikogu Euroopa Liidu asjade Komisjoni (ELAK) liige Rain Epler (EKRE) saatis Jaanisoole 12. jaanuaril e-kirja, milles palus vastust ühel hiljutisel koosolekul vastamata jäänud küsimustele, mis puudutasid hoonete energiatõhusust. Kirja CC reale oli lisatud ka ELAK-i juht Liisa Pakosta (Eesti 200).

Kolm päeva hiljem vastas Jaanisoo Eplerile ja Pakostale lühikese kirjaga, et ta hea meelega vastab, aga küsis juurde, millise perioodi arvutusi on vaja. Epler kirjutas, et kuni aastani 2050. Selle peale sekkus Pakosta, kes leidis, et võiks 2030. aastani, mis oleks paremini hoomatav. Epler omakorda vastas, et sobib ka 2030, aga võiks vaadata ka edasi.

Sellega igati napp, kuid viisakas kirjavahetus lõppes. Kuid edasi läheb huvitavaks. Dokumendiregistris on ka kiri 16. jaanuarist, mille Jaanisoo saatis edasi oma kolleeg Hannamary Selile, et see vastust koostada aitaks.

Selles kirjas, mis ilmselt ei olnud mõeldud laiemale avalikkusele, kuid on saanud dokumendiregistris avalikuks, kirjutab asekantsler Jaanisoo: "Hei! Aita palun välja otsida Riigikogu ametlikus seisukohas mõju. See on seal kirjas. Anname siis peamiselt 2030. 2050 luuletan juurde (kokku oleme rääkinud 30 miljardist). Vastan ise otse ära, kiiret pole."

Selle peale Seli koostaski põhjaliku vastuse põhja.

ERR.ee on pöördunud kliimaministeeriumi poole täpsustava küsimusega, kas Jaanisoo kirjas kolleegile peegeldub tema suhtumine riigikogu liikmete päringutesse ja ka pikaajaliste kavade otstarbekusse.

Ivo Jaanisoo kiri originaalkujul:

From: Ivo Jaanisoo <[email protected]>

Sent: Tuesday, January 16, 2024 5:29 PM

To: Hannamary Seli <[email protected]>

Subject: FW: Küsimus numbrite kohta seoses hoonete energiatõhususe eesmärkide elluviimisega

Hei! Aita palun välja otsida Riigikogu ametlikus seisukohas mõju. See on seal kirjas.

Anname siis peamiselt 2030. 2050 luuletan juurde (kokku oleme rääkinud 30 miljardist).

Vastan ise otse ära, kiiret pole.

Tervitan

Ivo