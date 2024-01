Metropoliit Eugeni vaidlustas riigist välja saatmise otsuse

Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juht metropoliit Eugeni esitas PPA-le vastuväited elamisloa pikendamisest keeldumise kohta ning soovib, et ta tähtajalist elamisluba pikendataks, teatas metropoliidi kantselei.

Kantselei teatel esitas metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Rešetnikov vastuse politsei- ja piirivalveameti (PPA) kirjale tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise algatamise kohta.

Venemaa kodakondsusega Rešetnikovi senine tähtajaline elamisluba aegub 6. veebruaril. PPA teatas elamisloa mittepikendamisest talle 18. jaanuaril.

Kantselei teatel saatis metropoliit Eugeni 25. jaanuaril PPA-le oma vastuväited keeldumise aluseks olevate asjaolude suhtes ja taotles tähtajalise elamisloa pikendamist.

Eesti otsustas elamisloa pikendamisest keelduda, kuna Rešetnikov toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit ning ta pole vaatamata varasematele hoiatustele oma käitumist muutnud, ütles PPA Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Muu hulgas on siseministeeriumi esindajad Rešetnikoviga korduvalt rääkinud ja talle selgitanud, et tal tuleb oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes loobuda Kremli režiimi ja Venemaa sõjategevuse õigustamisest. Vaatamata varasematele hoiatustele pole Rešetnikov Eesti õigus- ja väärtusruumi sobimatut teguviisi muutnud. Seetõttu on Rešetnikovi tegevus riigile julgeolekuohuks, teatas PPA.

Elamisloa pikendamise taotluse menetluses võeti muuhulgas arvesse Rešetnikovi tegevust Moskva Patriarhaadi esindajana Eestis, tema avalikke sõnavõtte ning vaadati mõjusid sisejulgeolekule. Oma hinnangu andis ka kaitsepolitseiamet.

Kirikute Nõukogu on palunud siseministeeriumil selgitada kõikidele liikmeskirikutele metropoliit Eugenit puudutava otsuse tausta.