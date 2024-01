Eesti keele korpus kasvas kolmandiku võrra

Esindatud on kõik keeležanrid alates filosoofiast ja luulest, seadustest ja tehnikadokumentidest kuni mahlaka meedia ning vabas vormis veebisuhtluseni.

Me ise ei pane ilmselt tähelegi, aga iga päev kasutame enim sõnu "olema", "ja", "see", "et" , "mina" ,"ei".

100 enim kasutatava sõna seas on peale ase- ja sidesõnade veel näiteks "aasta", "Eesti", "inimene", "väga", "päev", "kaks", "töö", "mees" ning top 100 lõpetab sõna "tagasi", sellest järgmine on "Tallinn".

Iga päev pannakse ametlikult kirja ka uusi sõnu. Eelmisel aastal lisandus 256 uut sõna. Sel aastal on kirjas juba 22 uut sõna: "antiklimaatiline", "digistress", "elektrisudu", "elektrosudu", "humanitaarkaalutlus", "häktivist", "hävitusvara", "keskkonnapagulane", "keskkonnapõgenik", "keskkonnaränne", "kolahoov", "loomevara", "õrriti", "petturi sündroom", "pingpongitama", "põssanka", "privileegipimedus", "seiklusmänguväljak", "tuubimesi", "tuubisinep" ja "UPT".

Kõik sõnad on hoiul Eesti Keele Instituudi andmebaasides.