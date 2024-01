Kristina Kallas tegi õpetajatele streigi lõpetamiseks uue pakkumise

Kristina Kallas ütles "Terevisioonis", et tegi reedel selle ettepaneku peaminister Kaja Kallasele ning nädalavahetusel ja esmaspäeval otsiti sellele rahalist katet.

"Eesti 200 ja sotsidest ministrid on rahalise katte sellele kompromissettepanekule leidnud. See pole küll 10,8 miljonit. Me teeksime õpetajatele sel korral ettepaneku, et me suudaksime hoida õpetajate keskmist arvestuslikku palka samal tasemel suhtarvuna Eesti keskmisesse palka nagu oli eelmisel aastal ehk siis õpetajad ei lange oma ostujõus. Selleks on vaja 5,7 miljonit," ütles Kallas.

Praegu on õpetajate alampalk 1803 eurot. Haridusministri värske pakkumine tähendaks, et õpetajate alampalk tõuseks 1820 euroni. "Mitte küll märkimisväärselt suur tõus, aga oluline on see, et õpetajate keskmine palk ei lange suhtarvuna Eesti keskmisesse palka. Keskmise palga tõus oleks 6,6 protsenti. Nii et õpetajate palga tõus jookseks samas rütmis nagu üldine keskmine palgatõus," rääkis Kallas.

Haridusminister esitas selle pakkumise esmaspäeva õhtul ka õpetajate esindajatele, kuna ministrite vahel on kokku lepitud, et selleks on rahaline kate olemas.

Eesti Haridustöötajate Liit on lubanud teisipäeva hommikul kutsuda kokku volikogu ning Kallas loodab väga, et tänase päevaga saab streigi lõpetada.

Raha leidmiseks on Kallase sõnul kõik Eesti 200 ja sotside ministrid nõus kärpima oma ministeeriumite tegevustoetusi.

Eesti 200 ja sotside peale on kokku kuus ministeeriumi, Reformierakonna ministrite poolt kärpeid praegu näha pole, tõdes Kristina Kallas "Terevisioonis".

"Kuue ministeeriumi peale me neid tegevustoetusi praegu kärbime, et see 5,7 miljonit leida. Kärped on seotud ministeeriumi enda tööga, kas siis ministeeriumide töötajate palgad, ministeeriumide majandamiskulud, tegevuskulud, mitte valdkondlikud rahad," selgitas Kallas kärpekohti, lisades, et Reformierakonna poolt ilmselt vastuseisu pole, kui rahaline kate ettepanekule on leitud.

Õpetaja töötasu alammääraks kehtestas valitsus 2024. aastaks 1803 eurot kuus ja palga diferentseeritav osa tõusis 17 protsendile 20 protsendile, mis tegi 2024. aastal õpetajate arvestuslikuks keskmiseks kuupalgaks 2164 eurot. Õpetajad sellega ei nõustunud ning nad kuulutasid välja tähtajatu streigi alates 22. jaanuarist.

Haridusministri pakutav kokkulepe tõstab töötasu alammäära 4,1 protsenti ehk 1820 euroni, millega kerkib õpetajate arvestuslik keskmine 6,6 protsendi ehk 2184 euroni. Seega säilib õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112 protsendi peal, lisas ministeerium selgituses.