Voltri: õpetajad soovivad palga alammääraks 2300 eurot kuus

EHL-i esimehe Reemo Voltri sõnul on ettevalmistused järgmise aasta läbirääkimisteks alanud ning osapooled kogunevad ühise laua taha suve alguses.

"3. juunil kutsume kõik osapooled ehk kõik koolipidajad, kõik kohalikud omavalitsused, ministeeriumi ja õpetajate esindajad ehk EHL-i, et istuda ametlikult läbirääkimiste laua taha," märkis Voltri.

Läbirääkimiste keskne teema on pikaajaline lubadus viia õpetajate töötasu tasemele, mis motiveeriks spetsialiste ametis jätkama. Voltri rõhutab, et järgmiseks aastaks oodatakse olulist sammu selle eesmärgi suunas.

"Nagu enne riigikogu valimisi lubati, peab 2027. aastaks õpetajate töötasu olema 120 protsenti riigi keskmisest. See tähendab, et meie nõuame alammääraks järgmise aasta prognoositavat riigi keskmist, mis on 2300 eurot," sõnas Voltri.

Voltri sõnul on see poliitilise usaldusväärsuse küsimus. "Meie ühiskond ja õpetajad ilmselt ikkagi ootavad poliitikutelt lubaduste täitmist. Kui enne valimisi lubati, et 2027. aastaks selline palk on, siis ei tahaks uskuda, et poliitikud lähevad väga selgelt petmise teed," lisas ta.

"Ka 2024. aastal, kui me streikisime, ütles tollane peaminister, et valimistel me lubasime palgatõusu ja me täidame 2027. aastaks lubaduse. Ta rõhutas, et 2024. aastaks sellist palgatõusu ei lubatudki, kuid 2027. aastaks tehakse nii, nagu lubatud. Meie ootame, et poliitikud oma lubadused täidaksid," lausus Voltri.

2024. aasta jaanuaris toimus Eestis õpetajate streik, mis lõppes 30. jaanuaril pärast valitsuse ja Haridustöötajate Liidu kokkulepet palgatõusu osas. Streik kestis seitse tööpäeva, tuues kaasa paljude koolide tööseisaku ja meeleavaldused. Kuu lõpus võttis EHL riikliku lepitaja juures vastu valitsuse ettepaneku, millega tõsteti õpetajate palga alammäära 1820 eurole. Haridustöötajad läksid seda kokkulepet sõlmides suurele kompromissile, sest alustasid läbirääkimisi 1950 eurost ehk riigi keskmisest.