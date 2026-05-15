X!

Voltri: õpetajad soovivad palga alammääraks 2300 eurot kuus

Eesti
Klassiruum.
Klassiruum. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti haridustöötajate liit (EHL) valmistub juunis algavateks ametlikeks palgaläbirääkimisteks, kus nõutakse valitsuselt valimiseelsete lubaduste täitmist – õpetajate alampalga tõstmist 120 protsendini riigi keskmisest ehk 2300 eurole kuus aastaks 2027.

EHL-i esimehe Reemo Voltri sõnul on ettevalmistused järgmise aasta läbirääkimisteks alanud ning osapooled kogunevad ühise laua taha suve alguses.

"3. juunil kutsume kõik osapooled ehk kõik koolipidajad, kõik kohalikud omavalitsused, ministeeriumi ja õpetajate esindajad ehk EHL-i, et istuda ametlikult läbirääkimiste laua taha," märkis Voltri.

Läbirääkimiste keskne teema on pikaajaline lubadus viia õpetajate töötasu tasemele, mis motiveeriks spetsialiste ametis jätkama. Voltri rõhutab, et järgmiseks aastaks oodatakse olulist sammu selle eesmärgi suunas.

"Nagu enne riigikogu valimisi lubati, peab 2027. aastaks õpetajate töötasu olema 120 protsenti riigi keskmisest. See tähendab, et meie nõuame alammääraks järgmise aasta prognoositavat riigi keskmist, mis on 2300 eurot," sõnas Voltri.

Voltri sõnul on see poliitilise usaldusväärsuse küsimus. "Meie ühiskond ja õpetajad ilmselt ikkagi ootavad poliitikutelt lubaduste täitmist. Kui enne valimisi lubati, et 2027. aastaks selline palk on, siis ei tahaks uskuda, et poliitikud lähevad väga selgelt petmise teed," lisas ta.

"Ka 2024. aastal, kui me streikisime, ütles tollane peaminister, et valimistel me lubasime palgatõusu ja me täidame 2027. aastaks lubaduse. Ta rõhutas, et 2024. aastaks sellist palgatõusu ei lubatudki, kuid 2027. aastaks tehakse nii, nagu lubatud. Meie ootame, et poliitikud oma lubadused täidaksid," lausus Voltri.

2024. aasta jaanuaris toimus Eestis õpetajate streik, mis lõppes 30. jaanuaril pärast valitsuse ja Haridustöötajate Liidu kokkulepet palgatõusu osas. Streik kestis seitse tööpäeva, tuues kaasa paljude koolide tööseisaku ja meeleavaldused. Kuu lõpus võttis EHL riikliku lepitaja juures vastu valitsuse ettepaneku, millega tõsteti õpetajate palga alammäära 1820 eurole. Haridustöötajad läksid seda kokkulepet sõlmides suurele kompromissile, sest alustasid läbirääkimisi 1950 eurost ehk riigi keskmisest.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:19

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

17:03

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

16:41

Voltri: õpetajad soovivad palga alammääraks 2300 eurot kuus

16:32

Merz: mul oli Trumpiga hea telefonivestlus

16:32

Riigikogus on nüüd enim aknaaluseid saadikuid sel sajandil

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

16:22

Tallinna Vesi suurendas oma laenulimiiti 74 miljoni euro võrra

15:51

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15:38

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

15:32

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

17:19

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

11:21

Uut suurhalli noolib kolm linna ning EOK kedagi järgmises etapis maha ei kanna

14.05

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks Uuendatud

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

07:50

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:03

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15:51

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15:38

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

loe: kultuur

15:32

Uue muusika reede: Drake, Bloc Party, The Strokes, Smokeys jt

13:44

Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

13:15

Tartus algab alternatiivmuusika ja klubikultuuri festival Kauge

11:48

Sinijärve raamatusoovitused: Fääri saarte luule ja armastuskiri raamatukogudele

loe: eeter

12:42

Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

12:09

Kaie Kõrb: priimabaleriiniks saamine pole elus kõige tähtsam

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15:25

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

12:40

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

12:35

Narva poliitikute arvates tekitab piiripunkti tööaja kärbe järjekordi

12:30

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

12:30

Raadiouudised (15.05.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

09:55

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 19 kraadini

09:30

Raadiouudised (15.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo