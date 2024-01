Eesti Energia paigaldab aasta jooksul Auverre esimese akusalvesti

Eesti Energia rajab selle aasta jooksul Auvere tööstuskompleksi ettevõtte esimese suuremahulise salvesti. Ligi 20 miljoni eurose investeeringu eesmärk on tasakaalustada taastuvenergia toodangu kasvust tekkivat elektrihindade kõikumist ning toetada elektrisüsteemi stabiilsust.

Akusalvesti investeering aitab Eesti Energial suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri kasutamist. Salvesti hakkab tööle 2025. aasta alguseks ehk samal ajal, kui toimub Baltimaade lahtiühendamine Venemaa elektrivõrgust.

Rajatava salvesti võimsus on 26,5 megavatti ja 53,1 megavatt-tundi ning koguinvesteering 19,6 miljonit eurot. Tegemist on katseprojektiga, et veenduda lahenduse sobilikkuses nii Eestis kui ettevõtte teistel koduturgudel.

Energiaettevõtte korraldatud rahvusvahelise hanke võitis Diotech OÜ ja Solar Wheel OÜ ühispakkumine, mille raames tarnib akutehnoloogia LG Energy Solution.

Salvesti paiknemine Auvere tööstuskompleksis suurendab selle konkurentsivõimet, võimaldab energiatootmist tõhustada ja suurendada taastuvenergia kasutust kompleksis.

Rajatava salvesti võimsus vastab umbes 75 000 majapidamise kahe tunni tarbimisele. Suursalvestiga saab osaleda nii elektribörsil kui teistel energiaturgudel elektri varustuskindluse tagamiseks. Ühtlasi kataks see täielikult Baltimaade FCR sagedusreservi vajaduse.

Eesti Energia kuulutas suursalvesti tarnija leidmiseks välja hanke 2023. aasta suvel.