Vabariigi aastapäeva paraadil saab näha ka liitlaste rasketehnikat

Vabariigi aastapäeva paraadil sõidab üle Vabaduse väljaku raketiväe assortii. Ameeriklased näitavad oma mobiilset raketisüsteemi HIMARS, mis alaliselt viibib Eestis eelmisest aastast. Esmakordselt on paraadil brittide analoogiline süsteem MLRS. Üldine paraadi põhimõte on see, et seal näidatakse seda, mis on kasutusel.

"Kogu see tehnika ei ole näitusetehnika, vaid see, millega me päriselt läheme metsa. Ja siis me peseme selle ära ja tuleme näitame päris asju, mis päriselt sõdivad ja päriselt kasutuses ka on. Nii et andke andeks, kui mõni soomuk, tank või lahingumasin on mõne kriimuga või ei näe täiesti tuttuus välja," lausus staabiveebel Renzo Rajaste.

Eelmise aasta oktoobrist Eestis viibiv USA HIMARS-i patarei koolitab oma tehnika abil välja eestlasi. Koolitus toimub ka USA-s. Eesti saab samad relvasüsteemid plaanide kohaselt järgmisel aastal. Seejärel saavad Eesti meeskonnad relvadest lasta. Üksus on praegu juba mehitatud.

"Eelmisel nädalavahetusel oli meil võimalus teha koostööd Eesti tulevase HIMARS-i pataljoniga. Meil oli autojuhtide koolitus, õpetasime, kuidas laskemoona peale ja maha laadida, sõbrunesime," ütles 3-27 välisuurtükiväe rügemendi patarei ülem kapten Rachelle Stewart.

"Kui päris relvad kohale jõuavad, siis me pakime lahti, hooldame ja kohe peaksime olema valmis ka. Me oleme välja mõelnud lahenduse, et ühest küljest oleme värvanud uued tegevväelased, kes selle süsteemi peal õpivad. Teisest küljest kasutame vanu reservväelasi, suurtüki reservväelasi, kelle me õpetame ümber HIMARS-süsteemi peale," ütles diviisi suurtükiväepataljoni operatiivsektsiooni ülem major Tanel Tatsi.

Paraadil osaleb nagu tavaliselt Eestis kasutusel olev kaitseväe ja liitlaste rasketehnika. Kas Eesti toob välja ka oma vastsaadud laevatõrjeraketid, pole veel teada.