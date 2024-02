Vabariigi aastapäeva paraadil osalev tehnika läbis Tapal ülevaatuse

Ülevaatuse läbisid ka esimest korda Eesti iseseisvuspäeva paraadil rahva ette toodavad brittide sõjaväe mitmikraketiheitjad MLRS.

"Vaatame seda, et mehed oskaksid vahet hoida, et komandörid õigel ajal tervitaks ja et tehnika näeks visuaalselt paraadikõlblik välja. Keegi ei tahaks minna, oksad küljes, metsast Vabaduse platsile pidupäevale," selgitas 1. jalaväebrigaadi staabiveebel Renzo Rajaste.

"Otseselt midagi keerulist ei olnud, tuli lihtsalt kiirust hoida. Praegu veel vahet hoida ei saanud, kuna ees keegi ei kõndinud, aga eks varsti saab vahet ka proovida, reedel, kui peaproov on," rääkis reamees Hardi Raukas, kes ootab paraadi väga.

"Tunne on ikka võimas, sest saab ikkagi brigaadiülemaga koos sõita," ütles ta.

Ürituse peaproov on Vabaduse väljakul kavas reedel algusega kell 21.

Laupäeval kell 12 algavast paraadist võtab osa pea 840 osalejat ja 31 ühikut tehnikat, kokku osaleb paraadil 34 lippu, viis kompaniid, 11 rühma, kaks orkestrit (Eesti Sõjaväeorkester ja Kaitseliidu orkester) ja neli teenistuskoera.

Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Näha saab Eesti kaitseväe jalaväe lahingumasinat CV9035EE, soomustransportööre Sisu XA-188 ja XA-180, Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Prantsusmaa lahingutehnikat, õhutõrjeraketisüsteemi Mistral ja 23mm õhutõrjekahurit, tankitõrje raketisüsteemi Javelin, meditsiinisoomukit, liikursuurtükki K9.

Seoses kaitsejõudude paraadi ettevalmistamise ja läbiviimisega suletakse 23. ja 24. veebruaril sõidukite liiklus ning piiratakse parkimist Vabaduse väljakul ja seda ümbritsevatel tänavatel. Paraadi ettevalmistamine toimub 23. veebruaril kella 07.00-st kuni 24. veebruaril kella 12.00-ni. Kella 15.30-st kuni kella 19.00-ni toimuvad koristustööd.

Paraadi ettevalmistamise ja läbiviimise ajal rakendatakse liikluspiiranguid Vabaduse väljakul, Toompea tänaval, Harju tänaval, Kaarli puiesteel, Mere puiesteel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Falgi teel, Kuninga tänaval, Kanuti tänaval, Inseneri tänaval, Vana turu tänaval, Georg Otsa tänaval, Suur-Karja tänaval, Roosikrantsi tänaval, Tõnismäe tänaval, Estonia puiesteel ja Komandandi teel.