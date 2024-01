Baerbock: Poola ja Baltimaade julgeolek on Berliini jaoks väga oluline

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ütles teisipäeval Berliinis, pärast kohtumist Varssavi kolleegi Radoslaw Sikorskiga, et Euroopa vajab elujõulist Poola-Saksa sõprust rohkem kui kunagi varem. Baerbocki sõnul on Poola ja Baltimaade julgeolek Berliini jaoks väga oluline.

Baerbock ütles, et Venemaa Ukraina-vastase täiemahulise agressioonisõja teise aastapäeva künnisel ei näi autoritaarne riigipea Vladimir Putin kavatsevat loobuda oma hullumeelsest plaanist nihutada piire Euroopas, kasutades selleks vägivalda tsiviilisikute, naiste ja laste vastu.

"Inimesed on sellele Ukrainas kangelasliku julgusega vastu seisnud pea kaks aastat, seejuures kaitstes mitte ainult nende oma riiki, vaid kaitstes ka Euroopa väärtusi, meie kõigi julgeolekut ja seega ka meie laste tulevikku," ütles Baerbock.

Tema sõnul on Berliin ja Varssavi täielikus üksmeeles ja seisavad kindlalt ukrainlaste kõrval nende võitluses vabaduse eest.

"Toetust Ukrainale antakse jätkuvalt, senikaua kui vaja," sõnas Baerbock.

Saksa välisminister tõi esile tõsiasja, et Poola märkas Vene ohtu märksa varem, kuna tema sõnul on poolakate jaoks Putini Venemaa väga lähedal.

"Täna on meie kõigi jaoks selge, Poola julgeolek, Baltimaade julgeolek on meie julgeolek, kõigi meie oma, ja me kaitseme seda julgeolekut ühiselt kui liitlasriigid NATO-s," lisas Saksamaa välisminister.