Sikorski: Venemaal puuduvad ressursid Poola ründamiseks

Poola välisminister Radosław Sikorski ütles, et Venemaal puuduvad praegu ressursid Poola otserünnakuks, kuigi Varssavi ei välista Venemaa provokatsioonide võimalust ja suhtub sellistesse ohtudesse jätkuvalt tõsiselt.

"Täna ei ole Vladimir Putinil vahendeid meie ründamiseks. Kõige rohkem võib ta üritada mingit provokatsiooni," sõnas Sikorski.

Samal ajal rõhutas välisminister, et Poola ei satu Venemaa pärast paanikasse, vaid suhtub selle ohtudesse tõsiselt, sest riik on oma ajaloo jooksul korduvalt kogenud Venemaa agressiooni.

Sikorski sõnul ei saa välistada Moskva edasisi agressiivseid tegevusi, sest Kremli juht on varem teinud otsuseid, mis põhinevad liiga optimistlikel ja täiesti ekslikel hinnangutel.

Poola välisminister rõhutas, et Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud tohutuid inimkannatusi ja märkimisväärset majanduslikku kahju kogu Euroopas.

Sikorski kiitis samas Ukraina vastupanuvõimet sõjas Venemaa vastu.

"Kui viis aastat tagasi oleks keegi meile öelnud, et Ukraina väldib okupatsiooni, jätkab teravilja eksportimist Musta mere kaudu ja hoiab stabiilset rindejoont, siis poleks keegi seda uskunud. Kiiev on saavutanud palju rohkem, kui keegi oleks osanud ennustada," märkis välisminister.

Sikorski lisas, et ka Euroopa on ületanud ootusi, kui jäi Ukraina toetamisel ühtseks ja võttes vastu kakskümmend sanktsioonide paketti Venemaa vastu.

"Varem arvasime, et Putinil on maailma tugevuselt teine armee. Täna võib öelda, et tal on tugevuselt teine armee Ukrainas," sõnas Sikorski.

Varem sel nädalal ütles välisminister, et Poolal ja tema liitlastel on usaldusväärseid luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa valmistab ette uusi provokatsioone. Sikorski kutsus Moskvat üles neist plaanidest loobuma.

Ukrinformi andmetel ütles Poola asepeaminister ja kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz nädalavahetusel, et Poola on valmis aitama Ukrainal moderniseerida oma hävitajaid MiG-29, kuid tingimusel et Ukraina või tema liitlaspartnerid katavad kulud.