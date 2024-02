Pidevalt ummistuv tahmafilter võib mureks olla ka bensiinimootori puhul

Kui diiselmootoriga autode puhul on teada, et lühikesi sõite tehes ei põleta tahmafilter end tühjaks ja autoomanik peab märgutule kustumise nimel pikki vahemaid läbima või teenindusse pöörduma, siis uute bensiinimootoriga autode puhul on sama mure suuremaks üllatuseks. Automüüjate sõnul on probleemide taga niiskus, külm ilm ja Eesti väiksus.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjon vaagis möödunud aastal vaidlust autoostja ja -müüja vahel, kus uue bensiinimootoriga KIA Sportage ostnud klient oli kimpus pidevalt süttiva GPF-filtri ehk tahmafiltri märgutulega.

Autoomanik käis korduvalt esindustes diagnostikat tegemas ja sai soovitusi sõita autoga kõrgetel pööretel pikemaid sõite. Pärast 600 kilomeetri sellisel viisil läbimist tuli lõpuks kustus, ent probleem jäi korduma ja vahepeal tuli esinduses filter elektrooniliselt tühjaks põletada.

Autoomanik kirjeldas tarbijavaidluste komisjonile, kuidas uuris eri ettevõtetelt, mida sellise murega peale hakata, ja sai Škoda esinduselt vastuse, et GPF-filtri täitumine 1500 kilomeetri tagant on igati normaalne: puhastustsükli toimumiseks peavad pöörded olema üle 3000 ja kiirus vähemalt 80 kilomeetrit tunnis.

Omanik nõudis auto müünud ettevõttelt, et auto ostetaks tagasi või vahetataks välja teise, mootoriprobleemideta sõiduki vastu. Ta märkis, et sõidab tööl käimiseks päevas kaks korda 20 kilomeetrit, on tankinud biolisandivaba kütust, hoidub lühikestest linnasõitudest ja hoolimata kõigist abinõudest ei ole GPF-filtri isepuhastumine toiminud.

Auto kasutusjuhendis on kirjas, et märgutule süttimist ei tohiks ignoreerida – pidev sõitmine põleva märgutulega võib kahjustada GPF-süsteemi ja vähendada kütusesäästlikkust. Kui aga tarbija peab iga 1500 kilomeetri tagant sõitma kuni 400 kilomeetrit filtri tühjendamiseks, tuleneb sellest märgatav osa auto läbisõidust. Nii ei vasta selline autokasutus ka EL-i direktiivi eesmärgile hoida loodust ja keskkonda.

Tarbijavaidluste komisjon rahuldas kaebuse osaliselt: komisjon leidis, et kuna märgutuli ei kustu kasutusjuhendis märgitut järgides, ei vasta sõiduk müügilepingule ja automüüjal tuleb mittevastavus omal kulul kõrvaldada.

Niisugune probleem ei ole ainulaadne. Autohalle juhatuse liige Veiko Karu ütles ERR-ile, et osa tootjaid on hakanud seoses euronõuetega ka bensiinimootoriga autodele tahmafiltreid paigaldama ja siis on tekkida võivad mured samasugused nagu diiselautode puhulgi. Automargist probleemi teke tema sõnul ei sõltu.

"Pigem sõltub see auto kasutamisest, meie kliimas ka sellest, kas on piisavalt soe. Enamasti juhtub see siis, kui sõidetavad otsad on väikesed," lausus Karu. "Asi läheb paika, kui inimene saab aru, kuidas tema auto käitub. Ikka tekib mingeid pikemaid sõite ja natuke planeerimisel ja kaasamõtlemisel tuleb ilusti välja. Seda, et autot kasutada ei saaks, pole meie puhul ühtegi juhtumit olnud."

Karu lisas, et kui autot ainult lühikesteks sõitudeks kasutada, on muresid, mis meie kliimas tekib, peale tahmafiltri ummistumise veel teisigi.

Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu ütles, et kuna nemad müüvad kasutatud autosid ning need on kontrollitud ja hooldatud, ei ole nad väga niisuguse probleemiga bensiinimootoritega kokku puutunud, kuid turult on ta sellistest juhtumitest, kus tahmafiltrer muret teeb, kuulnud küll.

"See võib olla seotud kliimaga ja sellega, et Eesti on nii väike. Inimesed sõidavad vähe, vahemaad on lühikesed ja see ei põleta tahma ära," sõnas Ärmpalu. Ta lisas, et Euroopa kiirteedel sõidavad autod rohkem ja mootorid on puhtamad, Eestis on aga niiskus ja külm. "Need filtrid koguvad tahma ja niiskus hoiab seda kinni."

Ärmpalu sõnul vahetatakse mujal Euroopas filtrid välja, siin aga üritatakse neid ka pesta. Igal juhul on tegemist kuluka murega.

Mõlemad automüüjad soovitasid igal juhul auto tervise nimel aeg-ajalt pikemaid sõite teha, sest pidevalt külma mootoriga linnasõite tehes hakkavad mured tekkima.

Märgutule ignoreerimine lõpeb mootorile halvasti

Kui tahmafiltri märgutule süttimist ignoreerida, siis läheb auto avariirežiimile.

Ärmpalu kirjeldas, et tarkvara hakkab siis vähendama pöördeid või kiirust ja niiviisi ei saa enam korralikult sõita. Kui aga auto on korduvalt avariirežiimile läinud ja see jätta korda tegemata, võib see mootorile halvasti lõppeda - see ei jookse täiesti kokku, kuid klapid ja pumbad lõpetavad tegevuse ning remondi hind võib kerkida tuhandete eurodeni.

Vanemate diiselautode puhul on tahmafiltrite väljamonteerimine Ärmpalu sõnul massiliselt levinud ja ehkki selline auto ei tohiks ametlikult ka ülevaatuselt läbi saada, leidub kohti, kus see õnnestub.

"See on omaette maailm, kes selliseid autosid müüvad, ostavad ja remondivad," tõdes Ärmpalu.

Karu lisas, et tahmafiltri eemaldamise puhul kaob kindlasti auto garantii, aga lisaks on tänapäeva autod sedavõrd komplitseeritud, et kõik muudatused mõjutavad midagi ja on raske ennustada, mis sellise autoga võib juhtuda.

"Meie neid kliente ei näe ja sellist teenust ei soovita kellelegi," rõhutas ka Autohalle esindaja, kelle sõnul on tahmafiltri märgutule süttimisel kõige mõistlikum alati algatuseks esindusest küsida, mida edasi teha.